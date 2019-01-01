ناصر الشمراني على أعتاب الرحيل عن الشباب والوحدة الأقرب

يرغب الشمراني في الرحيل عن صفوف الفريق الشبابي بسبب عدم التواجد بشكل أساسي رفقة الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول اللاعب ناصر الشمراني، مهاجم نادي الشباب ضمن اهتمامات مسؤولي نادي الوحدة.

ويرغب الشمراني في الرحيل عن صفوف الفريق الشبابي بسبب عدم التواجد بشكل أساسي رفقة الفريق، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستبعد المدرب الروماني، مهاجمه من الحسابات الفنية، وبدأ في تجهيز حسن الراهب وأبوبكر تراولى المنتقل حديثًا في يناير الماضي بالإضافة إلى خالد كعبى.

👕 مباراتان

⚽ 8 أهداف

✔️ انتصاران



هذه هي حصيلة نتائج مباريات اليوم الأول من الجولة الـ20 🔥

كيف كانت نتيجة فريقك المفضل🤔 pic.twitter.com/uoPlFmz3pB — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 13, 2019

التقارير أوضحت أن الشمراني أصبح قريبًا من الانتقال إلى الوحدة، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، على أن يتم قيده كلاعب هاوٍ، حتى نهاية الموسم.

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يُذكر أن الشمراني قد بدأ مسيرته مع نادي الوحدة، قبل أن ينتقل منه إلى الشباب، في عام 2006، لينتقل بعدها في رحلة ما بين الهلال والعين الإماراتي، قبل أن يعود إلى الليوث، مرة أخرى، في صيف 2017.