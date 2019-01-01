ناصر الخليفي ينتظر الفرج من محكمة التحكيم الرياضي

ناصر الخليفي ينتظر حكم المحكمة الرياضية بخصوص اللعب المالي النظيف

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

ينتظر ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حكم المحكمة الرياضية بشأن اختراق قوانين اللعب المالي النظيف.

وكان باريس سان جيرمان قد خضع للتحقيقات الخاصة باختراق قوانين لعب المالي النظيف بعد صفقاته في صيف 2017 والتي فتحت بابًا من الجدل.

ومن المتوقع أن يتم إصدار الحكم النهائي بخصوص هذه القضية في حق نادي العاصمة الفرنسية من قبل الجهات المختصة مطلع الأسبوع المقبل.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وستتعلق التحقيقات بصفقتين على وجه التحديد وهما التعاقد مع نيمار من برشلونة والتعاقد مع النجم الشاب كيليان مبابي من موناكو.

ودفع باريس سان جيرمان ما تيجاوز 400 مليون يورو من أجل التعاقد مع كلاهما، بواقع 222 مليون لينمار، و 180 مليون لمبابي.

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يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد قدم المستندات التي تفيد التزامه بقواعد اللعب المالي النظيف، إلا أن الاتحاد الأوروبي قد أعاد فتح التحقيقات مرة أخرى.