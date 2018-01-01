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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

ناشئ تشيلسي تامي أبراهام يواصل التألق في التشامبيونشيب

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Aston Villa
تامي أبراهام يسجل هدفه الرابع عشر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي هذا الموسم

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

واصل اللاعب الصاعد تادي أبراهام تألقه مع فريقه أستون فيلا، حيث استمر في تخطي أرقامه جولة بعد جولة في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"

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واستضاف أستون فيلا غريمه بريستول نورث إيند على ملعبه فيلا بارك، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

وخلال اللقاء، سجل تادي أبراهام هدفًا رائعًا تقدم به على الفريق الضيف، ورفع رصيده من الأهداف على جدول ترتيب الهدافين إلى 14 هدفًا.

وبوصوله للهدف رقم 14 في التشامبيونشيب هذا الموسم، يكون أبراهام قد وصل إلى المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف مورفاي الذي سجل 15 هدفًا.

وحقق أبراهام رقمًا آخر بأن سجل 10 أهداف في آخر 9 مباريات، وهو أعلى معدل في بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى هذا الموسم.

يذكر أن تادي أبراهام هو لاعب صاعد انتقل من نادي تشيلسي إلى نادي أستون فيلا مطلع الموسم الحالي.

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