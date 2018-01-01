ناشئ تشيلسي تامي أبراهام يواصل التألق في التشامبيونشيب

تامي أبراهام يسجل هدفه الرابع عشر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي هذا الموسم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل اللاعب الصاعد تادي أبراهام تألقه مع فريقه أستون فيلا، حيث استمر في تخطي أرقامه جولة بعد جولة في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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واستضاف أستون فيلا غريمه بريستول نورث إيند على ملعبه فيلا بارك، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

وخلال اللقاء، سجل تادي أبراهام هدفًا رائعًا تقدم به على الفريق الضيف، ورفع رصيده من الأهداف على جدول ترتيب الهدافين إلى 14 هدفًا.

وبوصوله للهدف رقم 14 في التشامبيونشيب هذا الموسم، يكون أبراهام قد وصل إلى المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف مورفاي الذي سجل 15 هدفًا.

وحقق أبراهام رقمًا آخر بأن سجل 10 أهداف في آخر 9 مباريات، وهو أعلى معدل في بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى هذا الموسم.

يذكر أن تادي أبراهام هو لاعب صاعد انتقل من نادي تشيلسي إلى نادي أستون فيلا مطلع الموسم الحالي.