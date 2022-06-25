ناد إيطالي ينشر صورة نجمه مع ميسي ويشعل وسائل التواصل!

صورة نجم فريق إيطالي مع ميسي تشعل الجدل

أشعل الحساب الرسمي لنادي لاتسيو الإيطالي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لنجم الفريق ماتيا زاكايني تجمعه بالأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم ونجم باريس سان جيرمان!.

زاكايني نشر الصورة عبر "إنستجرام" وكتب عليها: "مع الأفضل عبر العصور".

وعبر "تويتر" نشر الحساب الرسمي لنادي لاتسيو تلك الصورة مرفقًا إياها برسمين تعبيريين لعينين، في إشارة إلى الترقب.

وفور أن نشرت الصورة عبر تويتر، جلبت العديد من الردود، أحد المستخدمين كتب: "قنبلة الميركاتو؟".. بينما ردت أخرى يبدو أنها من أنصار ميسي المتعصبين: "أرجوكم لا تنشروا صورة لميسي من غير إيضاح أنه الأعظم على مر العصور!".

قال مشجع آخر للاتسيو: "لوتيتو (لقب زاكايني) أحضر لنا ميسي!".. بينما دخل مشجعو روما على الخط وأحدهم قال: "أحضره إلى روما".

والتقى اللاعبان في إيبيزا الإسبانية بالصدفة أثناء قضاء إجازتيهما الصيفيتين، وهي المكان الذي يحبذ النجم الأرجنتيني أن يقضي فيه فترة الصيف عادة.

ويعتبر ماتيا زاكايني من اللاعبين الذين أثبتوا موهبتهم في الآونة الأخيرة في الدوري الإيطالي منذ لعبه في صفوف فريق هيلاس فيرونا قبل أن يعار إلى لاتسيو في الموسم المنصرم.

وشارك زاكايني برفقة نادي العاصمة الإيطالية في 36 مباراة الموسم الماضي موقعًا على 5 أهداف.

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