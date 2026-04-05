نادي PSV يعلن عن أخبار مقلقة بشأن جيردي شوتن، الذي سيغيب عن كأس العالم

سيصدر نادي PSV يوم الأحد تحديثًا بشأن إصابة جيردي شوتن. فقد تعرض المدافع واللاعب في خط الوسط لالتواء في ركبته يوم السبت خلال مباراة فريق FC Utrecht (4-3)، وغادر الملعب في استاد فيليبس على نقالة وهو في حالة من الحزن الشديد. وتستلزم الإصابة إجراء عملية جراحية، مما يعني أن شوتن سيغيب عن كأس العالم على أي حال.

"أصيب جيردي شوتن بإصابة في الرباط الصليبي خلال المباراة ضد إف سي أوتريخت، مما يستلزم إجراء عملية جراحية. وقد أظهرت الفحوصات الطبية الإضافية التي أجريت يوم الأحد ذلك. وسيتم وضع خطة علاج محددة الأسبوع المقبل بالتشاور مع الأطراف المعنية"، حسبما ورد في بيان نادي PSV.

كما أدلى شوتن بنفسه برد فعل أولي على الإصابة: "عندما حدث ذلك، شعرت في الواقع على الفور أن الأمر سيئ. عندها لا يزال لديك بصيص من الأمل بأن الأمر ليس بالسوء الذي يتوقعه الجميع، لكن للأسف تبين أن الأمر ليس كذلك. الصدمة كبيرة الآن، لكنني سأتجاوز الأمر سريعاً. هناك أشياء جميلة ستحدث مجدداً لـ PSV وسأبذل قصارى جهدي لأكون حاضراً في كل مكان."

يتمنى نادي PSV لشوتن التوفيق خلال فترة التعافي وسيدعم لاعب الوسط بكل الطرق الممكنة. ومن المتوقع أن يغيب لاعب PSV عن الملاعب لعدة أشهر بعد الجراحة.

من شبه المؤكد أن شوتن سيغيب عن كأس العالم مع المنتخب الهولندي، الذي سيقام هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. اللاعب الدولي الذي خاض 17 مباراة دولية هو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب رونالد كومان.

وكان شوتن قد شارك أساسياً يوم الثلاثاء في المباراة ضد الإكوادور، التي انتهت بالتعادل 1-1. وقبل ذلك ببضعة أيام، شارك لاعب بي إس في في المباراة الودية ضد النرويج.