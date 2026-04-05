تقاسم ناديي ناك بريدا وسبارتا النقاط بعد مباراة أقيمت بعد ظهر يوم الأحد. وفي ملعب رات فيرليغ، ظل النتيجة صفر-صفر على لوحة النتائج بعد تسعين دقيقة من اللعب.

بالنسبة لفريق NAC المهدد بالهبوط، كانت المباراة على أرضه ضد سبارتا مواجهة حاسمة، لكن ذلك لم يظهر بشكل واضح في الشوط الأول. كان أداء الفريقين ضعيفًا، لكن الفريق المضيف خيب الآمال بشكل خاص في أول 45 دقيقة.

لم يقدم الزوار القادمون من روتردام كرة قدم رائعة أيضًا، لكنهم شكلوا تهديدًا عدة مرات على مرمى دانيال بييليكا. ففي الشوط الأول، شكل المهاجم توبياس لوريتسن وميتشل فان بيرغن مرتين تهديدًا بسيطًا.

لم يكن هناك الكثير مما يستمتع به مشجعو نادي NAC، حيث كان المهاجم أمين سلامة هو الأكثر تعرضاً للانتقادات. إلى جانب بعض صيحات الاستهجان، سرعان ما طُلب استبدال المهاجم. "نريد أن نرى رولين"، كان هذا هو الصوت السائد في ملعب رات فيرليغ.

بعد الاستراحة، كانت هناك بعض المحاولات من سبارتا، بما في ذلك فرصة تسديد صغيرة لفان بيرغن، لكن المباراة لم تصبح مثيرة حقًا. ومع ذلك، اضطر حارس مرمى سبارتا جويل دروميل إلى التمدد جيدًا في الدقيقة 65 عندما سدد محمد ناسوه كرة قوية نحو مرمى سبارتا. بعد ذلك بوقت قصير، كادت ركلة ركنية لـ NAC أن تدخل المرمى.

وبعد ذلك بوقت قصير، كاد مهاجم سبارتا شونسوكي ميتو يستغل خطأً من ناك في وسط الملعب، لكن الياباني جعل الزاوية صعبةً على نفسه بعد مراوغة رائعة. وهكذا بقيت النتيجة 0-0 في بريدا.

استمر كلا الفريقين في ارتكاب الأخطاء في الشوط الثاني، لكن التوتر ظل شديدًا. حاول ناك في الدقائق الأخيرة زيادة الضغط وفرض الفوز، لكنه لم يتمكن من تشكيل أي خطر حقيقي، باستثناء رأسية خطيرة إلى حد ما من أندريه أيو. كما لم يتمكن سبارتا من صنع فرص كبيرة.

وبهذا التعادل، تظل فريق كارل هوفكينز في المركز السابع عشر، بفارق ثلاث نقاط عن إكسلسيور الذي يحتل المركز السادس عشر. أما سبارتا فيحتل المركز الثامن برصيد 42 نقطة، وهو المركز الذي يؤهله لخوض مباريات التصفيات المؤهلة للمسابقات الأوروبية.