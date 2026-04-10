يشارك نادي ليفربول هذا الموسم على عدة مستويات – الدوري، الكأس، أوروبا. لذلك، من يريد متابعة الريدز دون انقطاع يجب أن يعرف بدقة أي مسابقة تُعرض لدى أي مزوّد. الخبر الجيد: مع المزيج الصحيح لن تفوّتوا أي مباراة.

يوضح الملخص التالي القنوات ذات الصلة بليفربول.

ليفربول، جميع معلومات البث بنظرة واحدة: من يعرض / ينقل مباريات الريدز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية، كأس كاراباو مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا مملوكة بالكامل لـ Sky. تعرض القناة جميع مباريات الدوري مباشرة – سواء كتنقلات منفردة أو ضمن البث الموحّد. وبذلك تكون مباريات نادي ليفربول جزءًا ثابتًا من برنامج Sky.

وعبر WOW أو تطبيق Sky-Go يمكنكم متابعة مباريات الريدز أيضًا عبر البث المباشر، بغض النظر عمّا إذا كنتم في المنزل أو أثناء التنقل.

اعتبارًا من موسم 2025/26، وسّعت Sky باقة إنجلترا لديها لتشمل أيضًا حقوق English Football League (EFL) وكذلك Carabao Cup. وبذلك تُعرض أيضًا أي مباريات محتملة لليفربول في كأس الرابطة أو أمام منافسين من الدرجات الأدنى مباشرةً على Sky.

يتم بث FA Cup وكذلك FA Community Shield في ألمانيا حصريًا عبر DAZN. وتعرض خدمة البث جميع المباريات ذات الصلة مباشرةً – بما في ذلك جميع مباريات نادي ليفربول.

دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك مباريات ليفربول، موزّع أيضًا بين عدة مزوّدين. تعرض DAZN معظم المباريات مباشرةً. أما مباراة قمة مختارة مساء الثلاثاء فتُبث حصريًا عبر Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 ستحدث إعادة تنظيم كبرى: عندها ستدخل Paramount+ في بث دوري أبطال أوروبا وتتولى جزءًا كبيرًا من الحقوق. ستجدون هنا جميع التفاصيل المعروفة حول حزمة الحقوق الجديدة.

إذا بلغ نادي ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيُبث كما جرت العادة أيضًا على التلفزيون المجاني. في هذه الحالة تتولى قناة ZDF البث المباشر.

