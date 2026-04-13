يخوض نادي ليفربول هذا الموسم منافسات على عدة مستويات – الدوري والكأس وأوروبا. لذلك، إذا كنتم ترغبون في متابعة الريدز بشكل كامل دون انقطاع، فعليكم أن تعرفوا بدقة أي مسابقة تُعرض لدى أي مزوّد. الخبر الجيد: مع المزيج الصحيح لن تفوتكم أي مباراة.

يوضح العرض التالي القنوات ذات الصلة بليفربول.

ليفربول إف سي، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات الريدز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة ليفربول إف سي في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، درع المجتمع، كأس كاراباو مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا تقع بالكامل لدى Sky. تعرض القناة جميع مباريات الدوري مباشرة – سواء كإرسال منفرد لكل مباراة أو ضمن تغطية الكونفرانس. وبذلك فإن مباريات ليفربول إف سي راسخة ضمن برنامج Sky.

عبر WOW أو تطبيق Sky-Go يمكنكم أيضًا متابعة مباريات الريدز عبر البث المباشر، بغض النظر عمّا إذا كنتم في المنزل أو أثناء التنقل.

اعتبارًا من موسم 2025/26، وسّعت Sky باقة إنجلترا لديها بإضافة حقوق دوري كرة القدم الإنجليزي (EFL) وكذلك كأس كاراباو. وبذلك تُعرض أيضًا أي مباريات محتملة لليفربول في كأس الرابطة أو ضد خصوم من درجات أدنى مباشرة على Sky.

يُنقل كأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك درع المجتمع في ألمانيا حصريًا عبر DAZN. وتعرض خدمة البث جميع المباريات ذات الصلة مباشرة — بما في ذلك كل مباريات نادي ليفربول.

دوري أبطال أوروبا، حتى فيما يخص ليفربول، موزّع على عدة مزوّدين. تعرض DAZN معظم المباريات مباشرة. أما مباراة قمة مختارة مساء الثلاثاء فتُعرض حصريًا عبر Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 سيحدث إعادة تنظيم أكبر: ستدخل Paramount+ حينها في بث دوري أبطال أوروبا وتستحوذ على جزء كبير من الحقوق. ستجدون هنا جميع التفاصيل المعروفة حول حزمة الحقوق الجديدة.

إذا وصل نادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيُبثّ هذا كالعادة أيضًا على التلفزيون المجاني. في هذه الحالة تتولى ZDF البث المباشر.

سنواكب أيضًا مباريات مختارة للريدز، وذلك عبر البث الحي لحظة بلحظة. عندما نواكب مباراة، سيكون البث الحي متاحًا هنا قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة.

