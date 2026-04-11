يشارك نادي ليفربول هذا الموسم في عدة منافسات على أكثر من مستوى – الدوري والكأس وأوروبا. لذلك، من يريد متابعة «الريدز» دون انقطاع، عليه أن يعرف بدقة أي بطولة تُعرض لدى أي مزود. الخبر السار: بالمزيج الصحيح لن تفوتكم أي مباراة.

يوضح الاستعراض التالي القنوات ذات الصلة بليفربول.

Getty Images

حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا لدى Sky بالكامل. تعرض القناة جميع مباريات الدوري مباشرة – سواء بنقل منفرد أو ضمن البث التجميعي. وبذلك فإن مباريات نادي ليفربول ثابتة ضمن برنامج Sky.

عبر WOW أو تطبيق Sky Go يمكنكم أيضاً متابعة مباريات الريدز عبر البث المباشر، بغض النظر عما إذا كنتم في المنزل أو أثناء التنقل.

اعتبارًا من موسم 2025/26، وسّعت Sky باقة إنجلترا لديها بإضافة حقوق دوري كرة القدم الإنجليزي (EFL) وكذلك كأس كاراباو. وبذلك تُعرض أيضًا أي مباريات محتملة لليفربول في كأس رابطة الأندية أو ضد خصوم من درجات أدنى مباشرةً على Sky.

يتم نقل كأس الاتحاد الإنجليزي (FA Cup) وكذلك درع المجتمع (FA Community Shield) في ألمانيا حصريًا عبر DAZN. تعرض خدمة البث جميع المباريات ذات الصلة مباشرةً – بما في ذلك جميع مشاركات نادي ليفربول.

Getty Images

دوري أبطال أوروبا موزّع أيضًا بالنسبة لليفربول بين عدة مزوّدين. تُعرض غالبية المباريات مباشرةً على DAZN. أما مباراة القمة المختارة مساء الثلاثاء فتُعرض حصريًا على Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 ستحدث إعادة تنظيم أكبر: ستدخل Paramount+ حينها في نقل دوري أبطال أوروبا وتتولى جزءًا كبيرًا من الحقوق. ستجدون هنا جميع التفاصيل المعروفة حول باقة الحقوق الجديدة.

إذا وصل نادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيُبث هذا النهائي كالمعتاد أيضًا عبر التلفزيون المجاني. في هذه الحالة يتولى ZDF البث المباشر.

سنواكب أيضًا بعض مباريات الريدز المختارة، وذلك عبر التغطية اللحظية (لايف تيكر). عندما نغطي مباراة، سيكون شريط المتابعة متاحًا هنا قبل انطلاق المباراة بنحو ساعة.

دليل تلفزيوني لنادي ليفربول: لمحة تعريفية عن النادي