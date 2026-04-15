يشارك نادي ليفربول هذا الموسم على عدة مستويات – الدوري، الكأس، أوروبا. لذلك، من يريد متابعة الريدز دون انقطاع، يجب أن يعرف بدقة أي مسابقة تُعرض لدى أي مزود. الخبر الجيد: مع المزيج الصحيح لن تفوتكم أي مباراة.

يوضح العرض التالي القنوات ذات الصلة بليفربول.

مشاهدة نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية، كأس كاراباو مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا تقع بالكامل لدى Sky. تعرض القناة جميع مباريات الدوري مباشرة – سواء كعمليات نقل فردية أو في البث الموحد. كما أن مباريات نادي ليفربول مثبتة بذلك بشكل راسخ في برنامج Sky.

عبر WOW أو تطبيق Sky-Go يمكنكم متابعة مباريات الريدز إضافيًا عبر البث المباشر، بغض النظر عما إذا كنتم في المنزل أو أثناء التنقل.

اعتبارًا من موسم 2025/26، وسّعت Sky باقة إنجلترا الخاصة بها بالإضافة إلى حقوق English Football League (EFL) وكذلك Carabao Cup. وبذلك تُعرض أيضًا مباريات ليفربول المحتملة في كأس الرابطة أو ضد خصوم من درجات أدنى مباشرة على Sky.

يتم نقل FA Cup وكذلك FA Community Shield في ألمانيا حصريًا بواسطة DAZN. تعرض خدمة البث جميع المباريات ذات الصلة مباشرة – بما في ذلك جميع مشاركات نادي ليفربول.

دوري أبطال أوروبا موزع أيضًا لدى ليفربول على عدة مزودين. يعرض DAZN معظم المباريات مباشرة. أما مباراة قمة مختارة مساء الثلاثاء فتُعرض حصريًا على Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 سيحدث إعادة تنظيم أكبر: Paramount+ ستدخل حينها في نقل دوري أبطال أوروبا وتتولى جزءًا كبيرًا من الحقوق. هنا تجدون جميع التفاصيل المعروفة حول حزمة الحقوق الجديدة.

إذا وصل نادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيتم نقل هذا كما جرت العادة أيضًا على التلفزيون المجاني. في هذه الحالة يتولى ZDF البث المباشر.

نادي ليفربول، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات الريدز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ تغطية مباشرة نصية لدى SPOX

سنرافق أيضًا مباريات مختارة للريدز، وذلك عبر التغطية المباشرة النصية. عندما نرافق مباراة، سيكون التحديث المباشر متاحًا هنا قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة.

دليل التلفزيون لنادي ليفربول: النادي في بطاقة تعريف

التأسيس 1892 ألقاب الدوري الإنجليزي 20 ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي 8 ألقاب دوري أبطال أوروبا 6 صاحب الرقم القياسي في المشاركات Ian Callaghan (857 مباراة رسمية)

