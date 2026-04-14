نادي ليفربول، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات الريدز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

هل تريدون معرفة أين يمكن مشاهدة نادي ليفربول مباشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا ومسابقات الكؤوس؟ لدينا الإجابة!

يشارك نادي ليفربول هذا الموسم موسمًا بعد موسم على عدة مستويات – الدوري، الكأس، وأوروبا. لذلك، من يريد متابعة الريدز دون أن يفوته شيء، عليه أن يعرف بدقة أي مسابقة تُعرض لدى أي مزوّد. الخبر السار: مع المزيج الصحيح لن تفوتكم أي مباراة. 

يُظهر الاستعراض التالي القنوات ذات الصلة بليفربول.

ليفربول، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات الريدز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع، وكأس كاراباو مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا تقع بالكامل لدى Sky. تعرض القناة جميع مباريات الدوري مباشرة – سواء كعمليات نقل منفردة أو ضمن البث متعدد المباريات. وبذلك فإن مباريات نادي ليفربول ثابتة ضمن برنامج Sky.

ومن خلال WOW أو تطبيق Sky Go يمكنكم متابعة مباريات الريدز أيضًا عبر البث المباشر، بغض النظر عما إذا كنتم في المنزل أو أثناء التنقل.

سجّل الآنالدوري الإنجليزي الممتاز، كأس ألمانيا (DFB-Pokal) وغيرها الكثير كعميل جديد لدى Sky مقابل 24.99 يورو/شهريًا!

اعتبارًا من موسم 2025/26، وسّعت Sky باقة إنجلترا الخاصة بها لتشمل أيضًا حقوق دوري كرة القدم الإنجليزي (EFL) وكذلك كأس كاراباو. وبهذا تُعرض أيضًا مباريات ليفربول المحتملة في كأس الرابطة أو أمام منافسين من درجات أدنى مباشرةً على Sky.

يُنقل كأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك درع الاتحاد الإنجليزي (FA Community Shield) في ألمانيا حصريًا عبر DAZN. وتعرض خدمة البث جميع المباريات ذات الصلة مباشرةً – بما في ذلك جميع مشاركات نادي ليفربول.

اعثر على أفضل عرض يناسبكسجّل الآن!

تتوزع حقوق دوري أبطال أوروبا أيضًا فيما يخص ليفربول على عدة مزودين. تعرض DAZN مباشرةً معظم المباريات. أما مباراة قمة مختارة مساء الثلاثاء فتُعرض حصريًا عبر Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 سيحدث إعادة تنظيم أكبر: إذ ستدخل Paramount+ حينها في نقل دوري أبطال أوروبا وتستحوذ على جزء كبير من الحقوق. ستجدون هنا جميع التفاصيل المعروفة حول حزمة الحقوق الجديدة.

إذا وصل نادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيُبثّ كما جرت العادة أيضًا على القنوات المجانية (Free-TV). في هذه الحالة تتولى ZDF البث المباشر.

التسجيل في Amazon Prime Videoمباراة القمة في دوري الأبطال كل يوم ثلاثاء حصريًا على Prime Video!

ليفربول إف سي، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات الريدز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ تغطية لحظية (Liveticker) لدى SPOX

سنرافق نحن أيضًا بعض مباريات الريدز، وذلك عبر التغطية اللحظية. عندما نغطي مباراة ما، سيظهر شريط التغطية هنا قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة.

دليل التلفزيون لنادي ليفربول: تعريف بالنادي

التأسيس1892
ألقاب الدوري الإنجليزي20
ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي8
ألقاب دوري أبطال أوروبا6
صاحب الرقم القياسي في المشاركاتإيان كالاهان (857 مباراة رسمية)
إعلان