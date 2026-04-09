يخوض نادي ليفربول هذا الموسم منافسات على عدة مستويات – الدوري، الكأس، وأوروبا. لذلك، من يريد متابعة الريدز بشكل كامل دون تفويت أي شيء، عليه أن يعرف بدقة أي مسابقة تُعرض لدى أي مزوّد. الخبر الجيد: مع المزيج الصحيح لن تفوتكم أي مباراة.

يوضح العرض التالي القنوات ذات الصلة بليفربول.

ليفربول، جميع معلومات البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات الريدز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية، وكأس رابطة المحترفين (كاراباو) مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا تقع بالكامل لدى Sky. تبث القناة جميع مباريات الدوري مباشرة – سواء كتنقلات فردية أو ضمن تغطية المؤتمر (Konferenz). وبذلك فإن مباريات نادي ليفربول جزء ثابت من برنامج Sky.

عبر WOW أو تطبيق Sky-Go يمكنكم متابعة مباريات الريدز أيضًا عبر البث المباشر، بغض النظر عما إذا كنتم في المنزل أو أثناء التنقل.

اعتبارًا من موسم 2025/26، وسّعت Sky باقة إنجلترا لديها لتشمل أيضًا حقوق دوري كرة القدم الإنجليزي (EFL) وكذلك كأس كاراباو. وبذلك تُبث أيضًا أي مباريات محتملة لليفربول في كأس الرابطة أو أمام منافسين من درجات أدنى مباشرة عبر Sky.

يتم نقل كأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك درع الاتحاد الإنجليزي (FA Community Shield) في ألمانيا حصريًا عبر DAZN. وتعرض خدمة البث جميع المباريات ذات الصلة مباشرةً — بما في ذلك جميع مباريات نادي ليفربول.

دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك مباريات ليفربول، موزّع أيضًا على عدة مزوّدين. تعرض DAZN مباشرةً معظم المباريات. أما مباراة قمة مختارة مساء الثلاثاء فتُعرض حصريًا عبر Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 سيحدث إعادة تنظيم أكبر: ستدخل Paramount+ حينها في بث دوري أبطال أوروبا وتتولى جزءًا كبيرًا من الحقوق. ستجدون هنا جميع التفاصيل المعروفة حول حزمة الحقوق الجديدة.

إذا بلغ نادي ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيتم بثه كما جرت العادة أيضًا على التلفزيون المجاني. في هذه الحالة تتولى قناة ZDF البث المباشر.

التغطية الحية النصية لدى SPOX

سنرافق أيضًا بعض مباريات الريدز المختارة، وذلك عبر التغطية الحية النصية. عندما نرافق مباراة، سيكون التحديث النصي متاحًا هنا قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة.

