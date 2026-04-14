لا يشارك نادي شتوتغارت VfB في هذا الموسم في الدوري الألماني (البوندسليغا) وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) فحسب، بل يتواجد أيضًا في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). ولمتابعة جميع المباريات مباشرةً، ستحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

هنا ستعرفون على القنوات التي تنقل مباريات شتوتغارت VfB مباشرةً.

مشاهدة شتوتغارت VfB في البوندسليغا والدوري الأوروبي وكأس ألمانيا مباشرةً على التلفزيون والبث المباشر

مع انطلاق موسم البوندسليغا 2025/26، دخلت فترة حقوق جديدة حيز التنفيذ تمتد حتى نهاية موسم 2028/29. لم تعد Sky هي القناة الناقلة لبرنامج «المؤتمر» في البوندسليغا. وأصبحت «كونفرنس» يوم السبت الآن لدى DAZN، حيث تُنقل هناك أيضًا مباريات يوم الأحد في البوندسليغا.

ومع ذلك، تظل Sky الوجهة الأهم، حيث تعرض مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات ظهر السبت بشكل منفرد، إضافة إلى مباراة القمة مساء السبت. كما يمكنكم متابعة مباريات VfB عبر البث المباشر من خلال WOW أو تطبيق Sky-Go.

وعلى القنوات المجانية، تنقل SAT.1 إلى جانب مباراة الافتتاح أيضًا مباريات مساء الجمعة من الجولتين 15 و16، وكذلك مباراتي الملحق، مباشرة.

هل تريدون متابعة VfB Stuttgart في الدوري الأوروبي؟ إذًا فإن RTL هي الوجهة المناسبة. فهناك يمكن مشاهدة الدوري الأوروبي على التلفزيون المجاني. وفي كل جولة، سيتم نقل مباراة واحدة بمشاركة ألمانية مباشرة على RTL أو عبر Nitro.

وعبر البث المباشر على RTL+ تُعرض في كل جولة مباريات قمة مختارة – إما كمباراة منفردة أو ضمن تغطية الكونفرنس.

تُنقل جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة عبر Sky. إضافةً إلى ذلك، تعرض ARD وZDF في كل دور مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

شتوتغارت، كل المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات شتوتغارت مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ تغطية لحظة بلحظة لدى SPOX

لا تستطيعون متابعة مباريات شتوتغارت مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطة؟ إذًا ألقوا نظرة على موقعنا. هناك ننقل بعض المواجهات المختارة لكم مباشرة عبر التغطية اللحظية.

