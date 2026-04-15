لا يشارك نادي شتوتغارت VfB في هذا الموسم في الدوري الألماني (البوندسليغا) وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) فحسب، بل هو ممثل أيضًا في الدوري الأوروبي. ولكي تتمكنوا من متابعة جميع المباريات مباشرة، تحتاجون مع ذلك إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

هنا تعرفون على القنوات التي تُنقل عبرها مباريات نادي شتوتغارت VfB مباشرة.

نادي شتوتغارت VfB، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات VfB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة نادي شتوتغارت VfB في البوندسليغا والدوري الأوروبي وكأس ألمانيا DFB-Pokal مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

مع انطلاق موسم البوندسليغا 2025/26 دخلت فترة حقوق جديدة حيز التنفيذ، والتي تسري حتى بما في ذلك 2028/29. Sky لم يعد القناة الناقلة لمؤتمر البوندسليغا. مؤتمر يوم السبت أصبح الآن لدى DAZN، حيث تُنقل هناك أيضًا مباريات يوم الأحد في البوندسليغا كما كان من قبل.

Sky يبقى مع ذلك حتى الآن الجهة الأهم ويعرض مباراة مساء الجمعة، وجميع المواجهات بعد ظهر السبت كمباراة منفردة، والمباراة الكبرى مساء السبت. عبر WOW أو تطبيق Sky-Go- يمكنكم كذلك متابعة مباريات VfB عبر البث المباشر.

في التلفزيون المجاني ينقل SAT.1 إلى جانب مباراة الافتتاح أيضًا مباريات مساء الجمعة للجولتين 15 و16 وكذلك مباراتي الملحق مباشرة.

هل تريدون متابعة VfB Stuttgart في الدوري الأوروبي؟ إذن RTL هو العنوان الصحيح. هناك يمكن مشاهدة الدوري الأوروبي في التلفزيون المجاني. في كل جولة يتم نقل مباراة واحدة بمشاركة ألمانية مباشرة على RTL أو على Nitro .

في البث المباشر على RTL+ يمكن مشاهدة مواجهات قمة مختارة في كل جولة – إما كمباراة منفردة أو ضمن البث المتعدد.

تُنقل جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرةً عبر Sky. بالإضافة إلى ذلك، تعرض ARD وZDF في كل جولة مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

شتوتغارت (VfB Stuttgart)، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات شتوتغارت مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ التغطية اللحظية لدى SPOX

لا تستطيعون متابعة مباريات شتوتغارت (VfB Stuttgart) مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطة بارزة؟ إذن ألقوا نظرة على موقعنا الإلكتروني. هناك نقوم بتغطية بعض المواجهات المختارة مباشرة لكم.

شتوتغارت (VfB Stuttgart)، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات شتوتغارت مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ النادي في بطاقة تعريف

التأسيس 2 سبتمبر 1893 ألقاب الدوري 5 ألقاب الكأس 4 ألقاب الدوري الأوروبي 0 صاحب الرقم القياسي في المشاركات كارل ألغويفر (338 مباراة)

