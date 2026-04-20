لا يشارك نادي في إف بي شتوتغارت هذا الموسم في الدوري الألماني وكأس ألمانيا فحسب، بل هو ممثل أيضًا في الدوري الأوروبي. ولكي تتمكنوا من متابعة جميع المباريات مباشرة، تحتاجون مع ذلك إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

في إف بي شتوتغارت، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات في إف بي مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مع انطلاق موسم الدوري الألماني 2025/26 دخلت فترة حقوق جديدة حيز التنفيذ، والتي تسري حتى بما في ذلك 2028/29. Sky لم يعد القناة الناقلة لمؤتمر الدوري الألماني. مؤتمر يوم السبت أصبح الآن لدى DAZN، حيث تُنقل أيضًا مباريات يوم الأحد في الدوري الألماني كما كان من قبل.

ومع ذلك، تظل Sky الوجهة الأهم وتعرض مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات بعد ظهر السبت كمباراة منفردة، والمباراة الكبرى مساء السبت. عبر WOW أو تطبيق Sky-Go- يمكنكم أيضًا متابعة مباريات VfB عبر البث المباشر.

على التلفزيون المجاني، تنقل SAT.1 إلى جانب مباراة الافتتاح أيضًا مباريات مساء الجمعة للجولتين 15 و16 وكذلك مباراتي الملحق مباشرة.

هل تريدون متابعة VfB Stuttgart في الدوري الأوروبي؟ إذن RTL هو العنوان الصحيح. هناك يمكن مشاهدة الدوري الأوروبي على التلفزيون المجاني. في كل جولة يتم نقل مباراة واحدة بمشاركة ألمانية مباشرة على RTL أو على Nitro .

في البث المباشر على RTL+ يمكن مشاهدة مواجهات قمة مختارة في كل جولة – إما كمباراة منفردة أو ضمن البث المتعدد.

تُنقل جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرةً عبر Sky. بالإضافة إلى ذلك، تعرض ARD وZDF في كل جولة مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

لا تستطيعون متابعة مباريات شتوتغارت (VfB Stuttgart) مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطة بارزة؟ إذن ألقوا نظرة على موقعنا الإلكتروني. هناك نقوم بتغطية بعض المواجهات المختارة مباشرةً لكم.

التأسيس 2 سبتمبر 1893 ألقاب الدوري 5 ألقاب الكأس 4 ألقاب الدوري الأوروبي 0 صاحب الرقم القياسي في المشاركات كارل ألغوفر (338 مباراة)

