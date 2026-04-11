يُعد تشيلسي في إنجلترا نادياً لا يختفي عملياً لفترة طويلة عن الأضواء — حتى في المراحل الأكثر هدوءاً يبقى هناك دائماً شيء ما يحدث في ستامفورد بريدج. ولمن يريد متابعة المباريات الرسمية بشكل كامل، يأتي الجزء العملي: بحسب البطولة، تكون حقوق البث لدى مزودين مختلفين. ما يعني لكم: اشتراك واحد لا يغطي كل شيء. أي القنوات المهمة لتشيلسي وأين يمكنكم في النهاية ألا تفوتوا أي مباراة، ستجدونه هنا بشكل واضح.

تشيلسي إف سي، جميع معلومات البث بنظرة واحدة: من يعرض / ينقل مباريات البلوز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟



مشاهدة تشيلسي إف سي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو، ودرع المجتمع مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

في ألمانيا تظل Sky العنوان الثابت للدوري الإنجليزي الممتاز: فالقناة المدفوعة تعرض كل مباراة مباشرة — إما كمباراة منفردة أو ضمن البث المتعدد (الكونفرنس). وبذلك تكون مباريات تشيلسي كلها مشمولة بالكامل. ولمن لا يجلسون بالطريقة التقليدية أمام التلفزيون، يتوفر ذلك أيضاً عبر البث من خلال Sky Go أو عبر WOW.

مع موسم 2025/26، عزّزت Sky باقة إنجلترا بشكل ملحوظ: فليس الدوري الإنجليزي الممتاز فقط يُعرض هناك مباشرة، بل أيضًا كأس كاراباو. وهذا يعني في المحصلة: عندما يكون تشيلسي مدرجًا في كأس الرابطة ضمن الجدول، فستجدون المباريات كاملة كذلك لدى Sky.

أما بالنسبة لكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي (FA Community Shield) في ألمانيا: فإن DAZN يمتلك الحقوق الحصرية. وتعرض خدمة البث المباشر المباريات مباشرة – وبالتالي بالطبع أيضًا كل مباراة لتشيلسي بمجرد أن يشارك البلوز في أيٍّ من المسابقتين.

في دوري أبطال أوروبا، الحقوق موزعة. سترون معظم مباريات تشيلسي مباشرة على DAZN. وإلى جانب ذلك يأتي Amazon Prime Video الذي يعرض حصريًا كل ثلاثاء مباراة قمة مختارة – وبحسب جدول المباريات قد تكون هناك أحيانًا مباراة لتشيلسي أو عمومًا مباراة بمشاركة إنجليزية.

اعتبارًا من موسم 2027/28 سيتغيّر الكثير في بث دوري أبطال أوروبا: ستدخل Paramount+ حديثًا، وستقدّم مستقبلًا معظم المباريات. تجدون هنا جميع التفاصيل حول توزيع الحقوق الجديد. وبمعنى أوضح: من الأفضل أن تضعوا Paramount+ في الحسبان ابتداءً من 2027/28.

إذا وصل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فستُعرَض المباراة النهائية كما جرت العادة أيضًا على التلفزيون المجاني. في ألمانيا تُعد قناة ZDF الخيار الثابت لذلك – إذ يُعرض النهائي هناك كنقطة ثابتة وواضحة في جدول البرامج.

