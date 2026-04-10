تشيلسي في إنجلترا نادٍ تشعر أنه لا يختفي عن الأضواء لفترة طويلة أبدًا – حتى في الفترات الأكثر هدوءًا يظل هناك دائمًا شيء ما يحدث في ستامفورد بريدج. ولمن يريد متابعة المباريات الرسمية بشكل كامل، يأتي الجزء العملي: بحسب البطولة، تكون الحقوق لدى مزوّدين مختلفين. وهذا يعني لكم: ليس هناك اشتراك واحد يغطي كل شيء. أي القنوات المهمة لتشيلسي وأين تضمنون في النهاية ألا تفوتوا أي مباراة، ستجدونه هنا بشكل واضح.

Getty Images

في ألمانيا يظل Sky العنوان الثابت للدوري الإنجليزي الممتاز: فالقناة المدفوعة تعرض كل مباراة مباشرة – إما كمباراة منفردة أو ضمن البث التجميعي (الكونفرنس). وبذلك تكون مشاركات تشيلسي مشمولة بالكامل. ولمن لا يجلس بالطريقة التقليدية أمام التلفاز، يمكن متابعة كل ذلك أيضًا عبر البث من خلال Sky Go أو عبر WOW.

مع موسم 2025/26 عزّزت Sky حزمة إنجلترا بشكل ملحوظ: ليس فقط الدوري الإنجليزي الممتاز يُعرض هناك مباشرة، بل أيضًا كأس كاراباو. والخلاصة: إذا كان تشيلسي موجودًا في جدول كأس الرابطة، فستجدون المباريات كاملة أيضًا لدى Sky.

بالنسبة لكأس الاتحاد الإنجليزي (FA Cup) ودرع المجتمع الإنجليزي (FA Community Shield) في ألمانيا: تمتلك DAZN الحقوق الحصرية. تعرض خدمة البث المباريات مباشرة – وبالتالي بالطبع كل مباريات تشيلسي، بمجرد أن يشارك البلوز في إحدى المسابقتين.

Getty Images

في دوري أبطال أوروبا، الحقوق مُقسّمة. ستشاهدون معظم مباريات تشيلسي مباشرة على DAZN. بالإضافة إلى ذلك يأتي Amazon Prime Video الذي يعرض حصريًا كل يوم ثلاثاء مباراة قمة مختارة – وبحسب جدول المباريات قد تكون أحيانًا مباراة لتشيلسي أو عمومًا بمشاركة إنجليزية.

اعتبارًا من موسم 2027/28 سيتغيّر الكثير فيما يخص بث دوري أبطال أوروبا: ستدخل Paramount+ حديثًا، وستوفّر مستقبلًا الجزء الأكبر من المباريات. تجدون هنا جميع التفاصيل حول التوزيع الجديد للحقوق. وبعبارة واضحة: ينبغي عليكم تدوين Paramount+ بشكل ثابت ابتداءً من 2027/28 لهذا الغرض.

إذا وصل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فستُعرض المباراة النهائية – كما جرت العادة – أيضًا على التلفزيون المجاني. في ألمانيا، تُعد قناة ZDF هي الخيار الثابت لذلك – إذ يُعرض النهائي هناك كنقطة ثابتة وواضحة في البرنامج.

إف سي تشيلسي، جميع المعلومات حول البث في لمحة: البث النصي المباشر من SPOX

SPOX يقدّم بثًا نصيًا مباشرًا لمباريات مختارة في المسابقات الوطنية والدولية للبلوز. ستجدون البث النصي دائمًا قبل انطلاق المباراة بقليل.

بث إف سي تشيلسي: النادي في نبذة تعريفية