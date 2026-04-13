تشيلسي هو في إنجلترا ذلك النادي الذي تشعر أنه لا يختفي أبدًا طويلًا عن الأضواء الكاشفة – حتى في الفترات الأكثر هدوءًا يبقى هناك دائمًا شيء يحدث في ستامفورد بريدج. ولمن يريد متابعة المباريات الرسمية بشكل مرتب، يأتي الجزء العملي: بحسب البطولة تتوزع الحقوق بين مزودين مختلفين. وهذا يعني لكم: اشتراك واحد لا يغطي كل شيء. أي القنوات المهمة لتشيلسي وأين تضمنون في النهاية ألا تفوتكم أي مباراة، ستجدونه هنا بشكل واضح.

مشاهدة إف سي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، الدرع الخيرية مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

في ألمانيا تبقى Sky العنوان الثابت للدوري الإنجليزي الممتاز: قناة الدفع تعرض كل مباراة مباشرة – إما كمباراة منفردة أو ضمن البث التزامني. وبذلك تكون مشاركات تشيلسي مشمولة بالكامل. ولمن لا يجلس بالطريقة التقليدية أمام التلفزيون، يتوفر كل ذلك أيضًا عبر البث من خلال Sky Go أو عبر WOW.

مع موسم 2025/26 عزّزت Sky بشكل ملحوظ باقة إنجلترا: ليس فقط الدوري الإنجليزي الممتاز يُعرض هناك مباشرة، بل أيضًا كأس كاراباو. وهذا يعني في المحصلة: إذا كان تشيلسي مُدرجًا في جدول كأس الرابطة، فستجدون المباريات أيضًا كاملة على Sky.

بالنسبة لكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي (FA Community Shield) في ألمانيا: تمتلك DAZN الحقوق الحصرية. وتعرض خدمة البث المباشر المباريات على الهواء — وبالطبع أيضًا كل مباراة لتشيلسي بمجرد أن يلعب البلوز في إحدى المسابقتين.

في دوري أبطال أوروبا الحقوق موزعة. سترون معظم مباريات تشيلسي مباشرة على DAZN. وإلى ذلك يأتي Amazon Prime Video، الذي يعرض حصريًا كل يوم ثلاثاء مباراة قمة مختارة — ووفقًا لجدول المباريات قد تكون أحيانًا مباراة لتشيلسي أو عمومًا بمشاركة إنجليزية.

اعتبارًا من موسم 2027/28 ستتغيّر أمور كثيرة في نقل دوري أبطال أوروبا: ستدخل Paramount+ حديثًا وتقدّم مستقبلًا معظم المباريات. تجدون هنا كل التفاصيل حول التوزيع الجديد للحقوق. وبعبارة واضحة: ينبغي عليكم تدوين Paramount+ لهذا الغرض ابتداءً من 2027/28 بشكل ثابت.

إذا وصل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فستُعرض المباراة النهائية كالمعتاد أيضًا على التلفزيون المجاني. في ألمانيا يُعدّ ZDF هو الخيار الثابت لذلك – حيث يُبث النهائي كنقطة ثابتة واضحة في البرنامج.

FC تشيلسي، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: البث النصي المباشر من SPOX

SPOX يوفّر بثًا نصيًا مباشرًا لمباريات مختارة في المنافسات الوطنية والدولية للبلوز. هنا تجدون البثّات النصية المباشرة دائمًا قبل انطلاق المباراة بقليل.

نقل FC تشيلسي: نبذة عن النادي