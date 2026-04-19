نادي تشيلسي، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / يبث مباريات البلوز مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر؟

تشيلسي هو في إنجلترا نادٍ يبدو وكأنه لا يختفي طويلًا عن الأضواء – حتى في الفترات الأكثر هدوءًا يبقى هناك دائمًا شيء ما يحدث في ستامفورد بريدج. ولجميع من يريدون متابعة المباريات الرسمية بشكل كامل، يأتي الجزء العملي: بحسب البطولة تكون الحقوق لدى مزوّدين مختلفين. يعني بالنسبة لكم: ليس اشتراك واحد يغطي كل شيء. أي القنوات ذات الصلة بتشيلسي وأين لن تفوتوا في النهاية أي مباراة، مذكور هنا بشكل واضح.

نادي تشيلسي، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات البلوز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟



Getty Images

مشاهدة نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، درع المجتمع مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

في ألمانيا تبقى Sky العنوان الثابت للدوري الإنجليزي الممتاز: قناة التلفزيون المدفوع تعرض كل مباراة مباشرة – إما كمباراة منفردة أو ضمن البث التجميعي. وبذلك تكون مشاركات تشيلسي مشمولة بالكامل. ولجميع من لا يجلسون بشكل تقليدي أمام التلفاز، يتم بث كل ذلك أيضًا عبر البث من خلال Sky Go أو عبر WOW.

مع موسم 2025/26، عزّز Sky بشكل ملحوظ باقة إنجلترا: ليس فقط الدوري الإنجليزي الممتاز يُعرض هناك مباشرة، بل أيضًا كأس كاراباو. يعني في المحصلة: إذا كان تشيلسي مُدرجًا في كأس الرابطة في التقويم، فستجدون المباريات أيضًا كاملة لدى Sky.

بالنسبة لكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي المجتمعي ينطبق في ألمانيا: DAZN لديه الحقوق الحصرية. خدمة البث تعرض المباريات مباشرة – وبالتالي بالطبع أيضًا كل مباراة لتشيلسي، بمجرد أن يكون البلوز على أرض الملعب في إحدى المسابقتين.

Getty Images

في دوري أبطال أوروبا الحقوق مُقسّمة. معظم مباريات تشيلسي تشاهدونها مباشرة لدى DAZN. بالإضافة إلى ذلك يأتي Amazon Prime Video، الذي يعرض يوم الثلاثاء مباراة قمة مختارة حصريًا – بحسب جدول المباريات قد تكون هناك أحيانًا مباراة مع تشيلسي أو عمومًا بمشاركة إنجليزية.

اعتبارًا من 2027/28 سيتغير الكثير في بث دوري أبطال أوروبا: Paramount+ تدخل حديثًا وستقدم مستقبلًا الجزء الأكبر من المباريات إلى المنزل. جميع التفاصيل حول التوزيع الجديد للحقوق تجدونها هنا. يعني ذلك بوضوح: ينبغي عليكم تدوين Paramount+ لذلك بشكل ثابت اعتبارًا من 2027/28.

إذا وصل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فستُعرض المباراة النهائية كما هو معتاد أيضًا على التلفزيون المجاني. في ألمانيا، يُعد ZDF محددًا لذلك – هناك يُعرض النهائي كنقطة ثابتة واضحة في البرنامج.

FC Chelsea، جميع المعلومات حول البث في لمحة: البث المباشر النصي من SPOX

SPOX يقدم تغطية نصية مباشرة لمباريات مختارة في المسابقات الوطنية والدولية للبلوز. هنا تجدون البث المباشر النصي دائمًا قبل وقت قصير من صافرة البداية.

بث FC Chelsea: النادي في بطاقة التعريف

التأسيس 1905 ألقاب الدوري الإنجليزي 6 انتصارات كأس الاتحاد الإنجليزي 8 ألقاب دوري أبطال أوروبا 6 صاحب الرقم القياسي في المشاركات Ron Harris (795 مباراة رسمية)

