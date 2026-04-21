تشيلسي هو في إنجلترا نادٍ يبدو وكأنه لا يختفي طويلاً عن الأضواء – حتى في الفترات الأكثر هدوءاً يبقى هناك دائماً شيء ما يحدث في ستامفورد بريدج. ولجميع من يريدون متابعة المباريات الرسمية بشكل كامل، يأتي الجزء العملي: بحسب البطولة تكون الحقوق لدى مزودين مختلفين. وهذا يعني لكم: ليس اشتراك واحد يغطي كل شيء. أي القنوات ذات الصلة بتشيلسي وأين لن تفوتوا في النهاية أي مباراة، مذكور هنا بشكل واضح.

تشيلسي إف سي، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يعرض / يبث مباريات البلوز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟



مشاهدة تشيلسي إف سي في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، درع المجتمع مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

في ألمانيا يبقى Sky العنوان الثابت للدوري الإنجليزي الممتاز: قناة التلفزيون المدفوع تعرض كل مباراة مباشرة – إما كمباراة منفردة أو ضمن البث المتعدد. وبذلك تكون مشاركات تشيلسي مشمولة بالكامل. ولجميع من لا يجلسون بشكل تقليدي أمام التلفزيون، يتوفر كل ذلك أيضاً عبر البث من خلال Sky Go أو عبر WOW.

سجّل الآن الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس ألمانيا u.v.m. ابتداءً من 24,99 يورو/شهر

مع موسم 2025/26، عززت Sky بشكل ملحوظ في باقة إنجلترا: ليس فقط الدوري الإنجليزي الممتاز يُعرض هناك مباشرة، بل أيضًا كأس كاراباو. يعني في النهاية: إذا كان تشيلسي موجودًا في كأس الرابطة في التقويم، فستجدون المباريات أيضًا كاملة لدى Sky.

بالنسبة لكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي، ينطبق في ألمانيا: DAZN لديها الحقوق الحصرية. خدمة البث تعرض المباريات مباشرة – وبالتالي بالطبع أيضًا كل مباراة لتشيلسي، بمجرد أن يكون البلوز على أرض الملعب في إحدى المسابقتين.

اعثر على اشتراك DAZN المناسب كأس الاتحاد الإنجليزي، درع المجتمع & المزيد مباشرة

في دوري أبطال أوروبا الحقوق موزعة. معظم مباريات تشيلسي تشاهدونها مباشرة لدى DAZN. بالإضافة إلى ذلك يأتي Amazon Prime Video، الذي يعرض يوم الثلاثاء مباراة قمة مختارة حصريًا – حسب جدول المباريات قد تكون هناك أحيانًا مباراة مع تشيلسي أو عمومًا بمشاركة إنجليزية.

اعتبارًا من 2027/28 سيتغير الكثير في بث دوري أبطال أوروبا: Paramount+ يدخل جديدًا وسيقدم مستقبلًا الجزء الأكبر من المباريات إلى المنزل. جميع التفاصيل حول التوزيع الجديد للحقوق تجدونها هنا. يعني ذلك بوضوح: ينبغي عليكم تدوين Paramount+ لذلك بشكل ثابت اعتبارًا من 2027/28.

إذا وصل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فستُعرض المباراة النهائية كما هو معتاد أيضًا على التلفزيون المجاني. في ألمانيا يُعد ZDF محددًا لذلك – هناك يُعرض النهائي كنقطة ثابتة واضحة في البرنامج.

اختبار Amazon Prime Video مباراة القمة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء حصريًا

FC Chelsea، جميع المعلومات حول البث في لمحة: البث المباشر النصي من SPOX

SPOX يبث نصيًا مباريات مختارة في المسابقات الوطنية والدولية للبلوز مباشرة. هنا تجدون البث المباشر النصي دائمًا قبل وقت قصير من صافرة البداية.

بث FC Chelsea: النادي في بطاقة التعريف

التأسيس 1905 ألقاب الدوري الإنجليزي 6 انتصارات كأس الاتحاد الإنجليزي 8 ألقاب دوري أبطال أوروبا 6 صاحب الرقم القياسي في المشاركات Ron Harris (795 مباراة رسمية)

