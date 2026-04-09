تشيلسي في إنجلترا نادٍ يبدو وكأنه لا يبتعد طويلاً عن الأضواء — حتى في الفترات الأهدأ يبقى هناك دائماً شيء ما يحدث في ستامفورد بريدج. ولمن يريد متابعة المباريات الرسمية بشكل كامل، يأتي الجزء العملي: بحسب البطولة، تكون الحقوق لدى مزوّدين مختلفين. يعني بالنسبة لكم: اشتراك واحد لا يغطي كل شيء. أي القنوات المعنية بتشيلسي وأين يمكنكم في النهاية ألا تفوتوا أي مباراة، ستجدونه هنا بشكل واضح ومُنظم.

في ألمانيا، تبقى Sky العنوان الثابت للدوري الإنجليزي الممتاز: قناة التلفزيون المدفوع تعرض كل مباراة مباشرة — سواء كمباراة منفردة أو ضمن البث المتعدد. وبذلك تكون مشاركات تشيلسي مُدرجة بالكامل. ولمن لا يجلسون بالطريقة التقليدية أمام التلفاز، يتوفر كل ذلك أيضاً عبر البث من خلال Sky Go أو عبر WOW.

مع موسم 2025/26، عزّزت Sky بشكل ملحوظ باقة إنجلترا: فليس الدوري الإنجليزي الممتاز فقط يُعرض هناك مباشرة، بل أيضًا كأس كاراباو. والخلاصة: إذا كان تشيلسي مُدرجًا في كأس الرابطة ضمن الجدول، فستجدون المباريات أيضًا كاملة لدى Sky.

بالنسبة لكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي (FA Community Shield) في ألمانيا: تمتلك DAZN الحقوق الحصرية. وتعرض خدمة البث المباشر المباريات مباشرة — وبالتالي بالطبع كل مباريات تشيلسي، بمجرد أن يخوض البلوز إحدى هاتين البطولتين.

في دوري أبطال أوروبا، الحقوق موزّعة. سترون معظم مباريات تشيلسي مباشرة على DAZN. وإلى جانب ذلك، هناك Amazon Prime Video الذي يعرض كل يوم ثلاثاء مباراة قمة مختارة حصريًا — وبحسب جدول المباريات قد تكون أحيانًا مباراة لتشيلسي أو عمومًا بمشاركة إنجليزية.

اعتبارًا من موسم 2027/28 ستتغير الكثير من الأمور في بث دوري أبطال أوروبا: ستنضم Paramount+ حديثًا وستوفر مستقبلًا الجزء الأكبر من المباريات إلى المنازل. جميع التفاصيل حول التوزيع الجديد للحقوق تجدونها هنا. أي بصريح العبارة: ينبغي عليكم تدوين Paramount+ بشكل ثابت ابتداءً من 2027/28.

إذا وصل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فستُعرض المباراة النهائية كما جرت العادة أيضًا على التلفزيون المجاني. في ألمانيا تُعد قناة ZDF الخيار الثابت لذلك – حيث يُعرض النهائي هناك كنقطة ثابتة واضحة في البرنامج.

نادي تشيلسي، جميع المعلومات حول البث في لمحة: البث النصي المباشر من SPOX

SPOX يقدم تغطية نصية مباشرة لمباريات مختارة في المسابقات المحلية والدولية للبلوز. هنا تجدون البث النصي المباشر دائمًا قبل انطلاق المباراة بقليل.

