يشارك نادي برشلونة هذا الموسم مجددًا في عدة مسابقات: يريد الكتالونيون المنافسة على الألقاب في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

يمكنكم معرفة القنوات التي ستتولى نقل مباريات برشلونة هنا.

نادي برشلونة، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات برشلونة مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

برشلونة في الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس الملك، كأس السوبر: البث على القنوات المجانية والبث المباشر

يُنقل الدوري الإسباني في ألمانيا حصريًا عبر DAZN، إذ يمتلك هذا البثّاق حقوق الدوري الإسباني منذ تأسيسه، ويعرض جميع مباريات الفريق الكتالوني مباشرة وعند الطلب بالكامل.

أي اشتراك تختاره لا يهم: الدوري الإسباني مُدرج ضمن الباقتين.

ينطبق الأمر نفسه أيضًا على دوري أبطال أوروبا - على الأقل تقريبًا. تُنقل مباراة واحدة كل أسبوع يوم الثلاثاء عبر Prime Video، أما بقية المباريات فتكون لدى DAZN.

وعليه، يتعيّن عليكم يوم الثلاثاء دائمًا إلقاء نظرة على جدول البث، أما يوم الأربعاء فيمكنكم دائمًا المتابعة عبر DAZN.

وأخيرًا الكؤوس: تُنقل كأس ملك إسبانيا (Copa del Rey) أيضًا عبر DAZN، وذلك حتى نهاية موسم 2028/29. وقد ضمنَت القناة حقوق البث قبل وقت قصير فقط.

يتم عرض كأس السوبر عبر Sportdigital FUSSBALL، كما أن عمليات نقل كأس السوبر الخاصة بالخدمة مُدرجة أيضًا ضمن MagentaSport وDAZN.

نادي برشلونة، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات برشلونة مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ النادي في بطاقة تعريف