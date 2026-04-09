مشاهدة بايرن ميونخ في البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا (DFB) مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

يواصل نادي بايرن ميونخ مطاردة الألقاب. لكن لكي يتمكن المشجعون من مشاهدة جميع المباريات، يحتاجون إلى عدة اشتراكات من مزودين مختلفين. يمكنكم معرفة القنوات التي تهتم ببايرن ميونخ هنا.

تتقاسم حقوق البوندسليغا هذا الموسم Sky وDAZN - إذ تتولى Sky مباراة الجمعة وتمتلك جميع المباريات الفردية وكذلك مباراة القمة ضمن بثها المباشر. يمكنكم المتابعة عبر البث المباشر على WOW أو عبر تطبيق Sky-Go.

أما DAZN فقد ضمنت بث «الكونفرنس» المطلوب يوم السبت، ولا تزال موطن مباريات يوم الأحد. وبالتالي يعتمد الأمر على موعد مباراة بايرن ميونخ، الذي يحدد جهة البث.

Getty Images

في البث التلفزيوني المجاني توجد فقط تغطية واحدة في مناسبات محددة في البوندسليغا، من بينها مباراة الافتتاح في مرحلتي الذهاب والإياب وآخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. عندها تكون SAT.1 هي الوجهة المناسبة.

على DAZN يمكنكم أيضًا مشاهدة جزء كبير من مباريات دوري أبطال أوروبا الخاصة ببايرن ميونخ مباشرةً، إذ تُعرض مباراة واحدة يوم الثلاثاء في كل جولة حصريًا على Amazon Prime. لكن قريبًا سيحدث تغيير: عملاق البث الجديد Paramaount+ سيدخل ابتداءً من عام 2027.

إذا وصل بايرن إلى النهائي، فستكون هناك أيضًا تغطية على التلفزيون المجاني. عندها سيكون ZDF حاضرًا.

يمكن مشاهدة جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة على Sky. لكن في كل دور تُعرض بعض المباريات بشكل متفرق على القناتين العموميتين ARD وZDF.

وعادةً ما تُعرض مباريات بايرن أيضًا على التلفزيون المفتوح، إذ غالبًا ما يختار ARD وZDF مباريات الفريق البافاري.

بايرن ميونخ، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات FCB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ تغطية لحظية لدى SPOX

بايرن ميونخ، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات FCB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ تعريف بالنادي