Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern FansGetty
GOAL

ترجمه

إف سي بايرن ميونخ، كل المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات بايرن ميونخ مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر؟

الدوري الألماني
القنوات الناقلة
بايرن ميونخ
كأس ألمانيا
دوري أبطال أوروبا

هنا تحصلون على جميع المعلومات حول نقل مباريات نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا.

يواصل نادي بايرن ميونخ مطاردة الألقاب. لكن لكي يتمكن المشجعون من مشاهدة جميع المباريات، يحتاجون إلى عدة اشتراكات من مزودين مختلفين. يمكنكم معرفة القنوات التي تهتم ببايرن ميونخ هنا.

تتقاسم حقوق البوندسليغا هذا الموسم Sky وDAZN - إذ تتولى Sky مباراة الجمعة وتمتلك جميع المباريات الفردية وكذلك مباراة القمة ضمن بثها المباشر. يمكنكم المتابعة عبر البث المباشر على WOW أو عبر تطبيق Sky-Go.

سجّل الآنالدوري الإنجليزي الممتاز، كأس ألمانيا DFB وغيرها الكثير كعميل جديد مقابل 24.99 يورو/شهريًا!

أما DAZN فقد ضمنت بث «الكونفرنس» المطلوب يوم السبت، ولا تزال موطن مباريات يوم الأحد. وبالتالي يعتمد الأمر على موعد مباراة بايرن ميونخ، الذي يحدد جهة البث.

اعثر على أفضل عرض يناسبكسجّل الآن!

في البث التلفزيوني المجاني توجد فقط تغطية واحدة في مناسبات محددة في البوندسليغا، من بينها مباراة الافتتاح في مرحلتي الذهاب والإياب وآخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. عندها تكون SAT.1 هي الوجهة المناسبة.Vincent KompanyGetty Images

على DAZN يمكنكم أيضًا مشاهدة جزء كبير من مباريات دوري أبطال أوروبا الخاصة ببايرن ميونخ مباشرةً، إذ تُعرض مباراة واحدة يوم الثلاثاء في كل جولة حصريًا على Amazon Prime. لكن قريبًا سيحدث تغيير:عملاق البث الجديد Paramaount+ سيدخل ابتداءً من عام 2027.

الدوري الألماني
سانت باولي crest
سانت باولي
سانت باولي
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

إذا وصل بايرن إلى النهائي، فستكون هناك أيضًا تغطية على التلفزيون المجاني. عندها سيكون ZDF حاضرًا. 

سجّل في Amazon Prime Videoمباراة القمة في دوري الأبطال كل يوم ثلاثاء حصريًا على Prime Video!

يمكن مشاهدة جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة على Sky. لكن في كل دور تُعرض بعض المباريات بشكل متفرق على القناتين العموميتين ARD وZDF.

وعادةً ما تُعرض مباريات بايرن أيضًا على التلفزيون المفتوح، إذ غالبًا ما يختار ARD وZDF مباريات الفريق البافاري.

على الموقع الإلكتروني لـ SPOX ستجدون تغطية لحظية لجميع مباريات بايرن ميونخ، لتبقوا على اطلاع دائم. من هنا. 

بايرن ميونخ، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات FCB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ تعريف بالنادي

تأسيس27 فبراير 1900
ألقاب الدوري34
ألقاب الكأس20
ألقاب دوري أبطال أوروبا6
أكثر اللاعبين مشاركةتوماس مولر (765 مباراة)
إعلان