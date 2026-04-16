نادي بايرن ميونخ، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات نادي بايرن ميونخ مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر؟

هنا تحصلون على جميع المعلومات حول نقل مباريات نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وفي كأس ألمانيا.

""" يواصل نادي بايرن ميونخ مطاردة الألقاب. لكن لكي يتمكن المشجعون من مشاهدة جميع المباريات، يحتاجون إلى عدة اشتراكات من مزودين مختلفين. أي القنوات تهتم بـ FCB، ستعرفون ذلك هنا.

بايرن ميونخ، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات FCB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة بايرن ميونخ في البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا DFB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

تتقاسم حقوق البوندسليغا هذا الموسم Sky وDAZN -Sky تهتم بمباراة يوم الجمعة ولديها جميع المباريات الفردية وكذلك المباراة الكبرى مباشرة ضمن البرنامج. لدى WOW أو عبر تطبيق Sky-Go يمكنكم المتابعة عبر البث المباشر.

أما DAZN فقد ضمنت من جهتها الكونفرنس المرغوبة يوم السبت وتظل كذلك موطن مباريات يوم الأحد. لذا يعتمد الأمر على تحديد موعد مباراة بايرن ميونخ، الذي يقرر البث. 

""""""

في البث التلفزيوني المجاني لا توجد سوى عملية نقل واحدة في مناسبات معينة في الدوري الألماني، من بينها مباراة الافتتاح لمرحلة الذهاب والإياب وآخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. عندها تكون SAT.1 هي الجهة المناسبة.Vincent KompanyGetty Images

لدى DAZN يمكنكم أيضًا مشاهدة جزء كبير من مباريات دوري أبطال أوروبا لنادي بايرن ميونخ مباشرة، إذ تُعرض مباراة واحدة فقط يوم الثلاثاء في كل جولة حصريًا لدى Amazon Prime. لكن قريبًا سيكون هناك تغيير:عملاق البث الجديد Paramaount+ سيدخل ابتداءً من عام 2027.

إذا وصل بايرن إلى النهائي، فستكون هناك أيضًا عملية نقل على البث التلفزيوني المجاني. عندها يكون ZDF حاضرًا. 

""""""

تُعرض جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرةً على Sky. لكن في كل دور تُعرض بعض المباريات بشكل منفرد على القناتين العموميتين ARD وZDF.

كقاعدة عامة، تُعرض مباريات بايرن أيضًا على التلفزيون المجاني، وغالبًا ما يختار ARD وZDF فريق ميونخ.

التأسيس27 فبراير 1900
ألقاب الدوري34
ألقاب الكأس20
ألقاب دوري أبطال أوروبا6
صاحب الرقم القياسي في المشاركاتتوماس مولر (765 مباراة)
 """
