نادي بايرن ميونخ، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / يبث مباريات نادي بايرن ميونخ مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر؟

بايرن ميونخ، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات FCB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟



""" يواصل نادي بايرن ميونخ مطاردة الألقاب. لكن لكي يتمكن المشجعون من مشاهدة جميع المباريات، يحتاجون إلى عدة اشتراكات من مزودين مختلفين. يمكنكم معرفة القنوات التي تهتم بـ FCB هنا.

تتقاسم حقوق البوندسليغا هذا الموسم Sky وDAZN -Sky يتولى مباراة الجمعة ولديه جميع المباريات الفردية وكذلك المباراة الكبرى مباشرة ضمن البرنامج. لدى WOW أو عبر تطبيق Sky-Go يمكنكم المتابعة عبر البث المباشر.

أما DAZN فقد ضمن لنفسه المؤتمر المرغوب يوم السبت ولا يزال موطن مباريات يوم الأحد. لذا يعتمد الأمر على تحديد موعد مباراة بايرن ميونخ، الذي يقرر بشأن النقل.

في البث التلفزيوني المجاني توجد فقط عملية نقل واحدة في مناسبات محددة في الدوري الألماني، من بينها مباراة الافتتاح لمرحلة الذهاب والإياب وآخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. عندها يكون SAT.1 هو الجهة المناسبة.

لدى DAZN يمكنكم أيضًا مشاهدة جزء كبير من مباريات دوري أبطال أوروبا لبايرن ميونخ مباشرة، فقط مباراة واحدة يوم الثلاثاء في كل جولة تُعرض حصريًا لدى Amazon Prime. لكن قريبًا سيكون هناك تغيير: عملاق البث الجديد Paramaount+ سيدخل ابتداءً من 2027.

إذا وصل بايرن إلى النهائي، فستكون هناك أيضًا عملية نقل على البث التلفزيوني المجاني. عندها يكون ZDF حاضرًا.

يمكن مشاهدة جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة على Sky. ومع ذلك، تُعرض في كل جولة مباريات منفردة على القناتين العموميتين ARD وZDF.

كقاعدة عامة، تُعرض مباريات بايرن أيضًا على التلفزيون المجاني، وغالبًا ما يختار ARD وZDF فريق ميونخ.

النادي في بطاقة تعريف

التأسيس 27 فبراير 1900 ألقاب الدوري 34 ألقاب الكأس 20 ألقاب دوري أبطال أوروبا 6 صاحب الرقم القياسي في المشاركات توماس مولر (765 مباراة)

