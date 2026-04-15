Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern FansGetty
GOAL

ترجمه

نادي بايرن ميونخ، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / يبث مباريات نادي بايرن ميونخ مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر؟

الدوري الألماني
القنوات الناقلة
بايرن ميونخ
كأس ألمانيا
دوري أبطال أوروبا

هنا تحصلون على جميع المعلومات حول نقل مباريات نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وفي كأس ألمانيا.

""" يواصل نادي بايرن ميونخ مطاردة الألقاب. لكن لكي يتمكن المشجعون من مشاهدة جميع المباريات، يحتاجون إلى عدة اشتراكات من مزودين مختلفين. يمكنكم معرفة القنوات التي تهتم بـ FCB هنا.

تتقاسم حقوق البوندسليغا هذا الموسم Sky وDAZN -Sky يتولى مباراة الجمعة ولديه جميع المباريات الفردية وكذلك المباراة الكبرى مباشرة ضمن البرنامج. لدى WOW أو عبر تطبيق Sky-Go يمكنكم المتابعة عبر البث المباشر.

أما DAZN فقد ضمن لنفسه المؤتمر المرغوب يوم السبت ولا يزال موطن مباريات يوم الأحد. لذا يعتمد الأمر على تحديد موعد مباراة بايرن ميونخ، الذي يقرر بشأن النقل. 

في البث التلفزيوني المجاني توجد فقط عملية نقل واحدة في مناسبات محددة في الدوري الألماني، من بينها مباراة الافتتاح لمرحلة الذهاب والإياب وآخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. عندها يكون SAT.1 هو الجهة المناسبة.Vincent KompanyGetty Images

لدى DAZN يمكنكم أيضًا مشاهدة جزء كبير من مباريات دوري أبطال أوروبا لبايرن ميونخ مباشرة، فقط مباراة واحدة يوم الثلاثاء في كل جولة تُعرض حصريًا لدى Amazon Prime. لكن قريبًا سيكون هناك تغيير:عملاق البث الجديد Paramaount+ سيدخل ابتداءً من 2027.

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ crest
ريال مدريد crest
إذا وصل بايرن إلى النهائي، فستكون هناك أيضًا عملية نقل على البث التلفزيوني المجاني. عندها يكون ZDF حاضرًا. 

يمكن مشاهدة جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة على Sky. ومع ذلك، تُعرض في كل جولة مباريات منفردة على القناتين العموميتين ARD وZDF.

كقاعدة عامة، تُعرض مباريات بايرن أيضًا على التلفزيون المجاني، وغالبًا ما يختار ARD وZDF فريق ميونخ.

التأسيس27 فبراير 1900
ألقاب الدوري34
ألقاب الكأس20
ألقاب دوري أبطال أوروبا6
صاحب الرقم القياسي في المشاركاتتوماس مولر (765 مباراة)
إعلان