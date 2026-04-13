مشاهدة بايرن ميونخ في البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

يواصل نادي بايرن ميونخ مطاردة الألقاب. لكن لكي يتمكن المشجعون من مشاهدة جميع المباريات، فهم بحاجة إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين. يمكنكم معرفة القنوات التي تهتم ببايرن هنا.

تتقاسم حقوق البوندسليغا هذا الموسم Sky وDAZN - إذ تتولى Sky مباراة يوم الجمعة ولديها جميع المباريات الفردية وكذلك مباراة القمة مباشرة ضمن برامجها. ويمكنكم المتابعة عبر البث المباشر على WOW أو عبر تطبيق Sky-Go.

أما DAZN فقد حصلت على الكونفرانس المرغوبة يوم السبت، ولا تزال كذلك الوجهة لمباريات يوم الأحد. لذلك يعتمد الأمر على موعد مباراة بايرن ميونخ الذي يحدد البث الناقل.

في البث التلفزيوني المجاني، لا توجد سوى مباراة واحدة تُنقل في مناسبات محددة في الدوري الألماني (البوندسليغا)، من بينها مباراة الافتتاح في مرحلة الذهاب والإياب، وآخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. عندها تكون SAT.1 الوجهة المناسبة.

عبر DAZN يمكنكم أيضًا مشاهدة جزء كبير من مباريات دوري أبطال أوروبا لبايرن ميونخ مباشرة، ولا تُعرض حصريًا لدى Amazon Prime سوى مباراة واحدة يوم الثلاثاء في كل جولة. لكن قريبًا سيكون هناك تغيير: سيدخل عملاق البث الجديد Paramaount+ اعتبارًا من عام 2027.

إذا وصل بايرن إلى النهائي، فستكون هناك أيضًا تغطية على التلفزيون المجاني. عندها سيكون ZDF حاضرًا.

يمكن مشاهدة جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرةً على Sky. لكن في كل دور تُعرض بعض المباريات بشكل منفرد على القناتين العموميتين ARD وZDF.

وعادةً ما تُعرض مباريات بايرن أيضًا على التلفزيون المجاني، إذ غالبًا ما يختار ARD وZDF مباريات النادي البافاري.

