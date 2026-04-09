يُعد أرسنال من الأسماء الراسخة في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية على أعلى مستوى. أسبوعًا بعد أسبوع، يكون “الغانرز” في دائرة الضوء – رياضيًا وإعلاميًا. لكن من يرغب في متابعة جميع المباريات الرسمية يحتاج إلى بعض التوجيه. إذ إن حقوق البث التلفزيوني تختلف باختلاف المسابقة وتكون لدى مزوّدين مختلفين. أي القنوات المعنية بأرسنال وأين يمكنكم ألا تفوّتوا أي مباراة، قمنا بتفصيله هنا بشكل واضح.

أرسنال، جميع معلومات البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات الغانرز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، درع المجتمع على التلفزيون والبث المباشر

لا تزال حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا لدى Sky، إذ ينقل مزوّد التلفزيون المدفوع جميع المباريات مباشرة – إما كمباراة منفردة أو ضمن البث متعدد المباريات (الكونفرنس). كما أن مباريات أرسنال مشمولة هناك بالكامل. ومن يفضّل المشاهدة عبر البث، يمكنه الوصول إلى جميع المواجهات عبر Sky Go أو خدمة البث WOW.

مع انطلاق موسم 2025/26، وسّعت Sky محفظتها الإنجليزية بشكل ملحوظ: فإلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز، تُبث أيضًا مباريات كأس كاراباو مباشرة. وبذلك تكون جميع مشاركات أرسنال المحتملة في كأس الرابطة مغطاة بالكامل.

أما بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي العريقة (FA Cup) وكذلك درع الاتحاد الإنجليزي (FA Community Shield) فيتم نقلهما حصريًا عبر DAZN. وتعرض خدمة البث جميع المباريات ذات الصلة مباشرة – بما في ذلك بالطبع كل مباريات أرسنال.

في دوري أبطال أوروبا، تتقاسم عدة جهات حقوق البث. الحصة الأكبر من مباريات أرسنال تُنقل مباشرة عبر DAZN. بالإضافة إلى ذلك، تعرض Amazon Prime Video كل يوم ثلاثاء مباراة قمة مختارة – بما في ذلك بعض المواجهات بمشاركة إنجليزية.

ابتداءً من موسم 2027/28 سيحدث تغيير جذري: تنضم خدمة البث Paramount+ حديثًا إلى نقل دوري أبطال أوروبا وتبث غالبية المباريات. يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل حول توزيع الحقوق الجديد هنا.

إذا بلغ أرسنال نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيُبث – كما هو معتاد – أيضًا عبر التلفزيون المجاني. وفي ألمانيا تُعد ZDF الوجهة الثابتة لنهائي البطولة.

آرسنال، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: البث اللحظي من SPOX

آرسنال، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: نبذة عن النادي