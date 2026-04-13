يُعد أرسنال من الأسماء الراسخة في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية على أعلى مستوى. أسبوعًا بعد أسبوع يكون «المدفعجية» في دائرة الضوء – رياضيًا وإعلاميًا. لكن من يريد متابعة جميع المباريات الرسمية يحتاج إلى بعض الإرشاد، إذ تختلف حقوق البث باختلاف المسابقة بين مزوّد وآخر. أي القنوات المعنية بأرسنال وأين لن تفوّت أي مباراة، قمنا هنا بتفصيله بشكل واضح.

أرسنال، جميع معلومات البث بنظرة واحدة:

مشاهدة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو، وكأس الدرع الخيرية على التلفزيون والبث المباشر

لا تزال حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا لدى Sky، إذ ينقل مزوّد التلفزيون المدفوع جميع المباريات مباشرة – سواء كمباراة منفردة أو ضمن البث المتعدد (الكونفرنس). كما تُغطّى مباريات أرسنال هناك بالكامل. ومن يفضّل المشاهدة عبر البث، يمكنه الوصول إلى جميع المواجهات عبر Sky Go أو خدمة البث WOW .

اعتبارًا من موسم 2025/26 وسّعت Sky محفظتها الإنجليزية بشكل ملحوظ: فإلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز تُبث أيضًا مباريات كأس كاراباو مباشرة. وبذلك تكون مشاركات أرسنال المحتملة في كأس الرابطة مغطاة بالكامل.

يُنقَل كأس الاتحاد الإنجليزي العريق (FA Cup) وكذلك كأس الدرع الخيرية (FA Community Shield) حصريًا عبر DAZN. وتعرض خدمة البث جميع المباريات المهمة مباشرة – وبالطبع بما في ذلك جميع مباريات أرسنال.

في دوري أبطال أوروبا تتقاسم عدة جهات حقوق البث. ويُعرض النصيب الأكبر من مباريات أرسنال مباشرة على DAZN. بالإضافة إلى ذلك يعرض Amazon Prime Video كل يوم ثلاثاء مباراة قمة مختارة – بما في ذلك بعض المواجهات بمشاركة إنجليزية.

ابتداءً من موسم 2027/28 سيحدث تغيير جذري: إذ تدخل خدمة البث Paramount+ حديثًا على نقل دوري أبطال أوروبا وتبث غالبية المباريات. جميع التفاصيل حول التوزيع الجديد للحقوق متاحة هنا.

إذا بلغ أرسنال نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيُعرض – كالمعتاد – أيضًا على التلفزيون المجاني. وفي ألمانيا تُعد ZDF الوجهة الثابتة للمباراة النهائية.

نادي أرسنال، جميع معلومات البث في لمحة: البث الكتابي المباشر من SPOX

نقدم تغطية كتابية مباشرة للعديد من مباريات دوري أبطال أوروبا ومباريات القمة المختارة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ستجدون هنا البث الكتابي المباشر.

