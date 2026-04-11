يُعد أرسنال من الأسماء الراسخة في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية على أعلى مستوى. أسبوعًا بعد أسبوع يكون الغانرز في دائرة الضوء – رياضيًا وإعلاميًا. لكن من يريد متابعة جميع المباريات الرسمية يحتاج إلى بعض الإرشاد، إذ إن حقوق البث التلفزيوني موزعة بين مزودين مختلفين بحسب المسابقة. وقد قمنا هنا بتفصيل القنوات ذات الصلة بأرسنال وأين يمكنكم عدم تفويت أي مباراة.

أرسنال، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات الغانرز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو، والدرع الخيرية على التلفزيون والبث المباشر

لا تزال حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا لدى Sky، إذ ينقل مزود التلفزيون المدفوع جميع المباريات مباشرة – إما كمباراة منفردة أو ضمن البث التجميعي (الكونفرنس). كما أن مباريات أرسنال مشمولة هناك بالكامل. ومن يفضل المشاهدة عبر البث، يمكنه الوصول إلى جميع المواجهات عبر Sky Go أو خدمة البث WOW.

اعتبارًا من موسم 2025/26، وسّعت Sky محفظتها الإنجليزية بشكل ملحوظ: فإلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز، تُبث أيضًا مباريات كأس كاراباو مباشرة. وبذلك تكون أيضًا مشاركات أرسنال المحتملة في كأس الرابطة مغطاة بالكامل.

أما كأس الاتحاد الإنجليزي العريق (FA Cup) ودرع الاتحاد الإنجليزي (FA Community Shield) فسيُنقلان حصريًا عبر DAZN. وتعرض خدمة البث جميع المباريات ذات الصلة مباشرة – وبالطبع يشمل ذلك أيضًا كل مباريات أرسنال.

في دوري أبطال أوروبا، تتقاسم عدة جهات حقوق البث. الحصة الأكبر من مباريات أرسنال تُعرض مباشرة على DAZN. بالإضافة إلى ذلك، تعرض Amazon Prime Video كل يوم ثلاثاء مباراة قمة مختارة – بما في ذلك بعض المواجهات التي تكون فيها مشاركة إنجليزية.

اعتبارًا من موسم 2027/28 سيحدث تغيير جذري: تنضم خدمة البث Paramount+ حديثًا إلى نقل دوري الأبطال وتبث غالبية المباريات. جميع التفاصيل حول التوزيع الجديد للحقوق متاحة هنا.

إذا بلغ أرسنال نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيُعرض هذا – كما هو معتاد – أيضًا على التلفزيون المجاني. وفي ألمانيا تُعد ZDF الوجهة الثابتة لنهائي البطولة.

إف سي أرسنال، جميع المعلومات حول البث في لمحة: التغطية اللحظية من SPOX

نقدّم تغطية لحظية لعدد كبير من مباريات دوري أبطال أوروبا ومباريات قمة مختارة من الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة. ستجدون هنا التغطية اللحظية.

