يُعد أرسنال من الأسماء الثابتة في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية على أعلى مستوى. أسبوعًا بعد أسبوع، يكون الغانرز في دائرة الضوء – رياضيًا وإعلاميًا. لكن من يريد متابعة جميع المباريات الرسمية يحتاج إلى بعض الإرشاد. إذ إن حقوق البث التلفزيوني تكون لدى مزودين مختلفين بحسب البطولة. أي القنوات ذات الصلة بأرسنال وأين لن تفوتكم أي مباراة، قمنا هنا بتفصيله بشكل واضح.

نادي أرسنال، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات الغانرز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة نادي أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، درع المجتمع على التلفزيون والبث المباشر

لا تزال حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا لدى Sky، لأن مزود التلفزيون المدفوع ينقل جميع المباريات مباشرة – إما كمباراة منفردة أو ضمن البث الموحد. كما أن مباريات أرسنال مغطاة هناك بالكامل. ومن يفضل البث، يمكنه عبر Sky Go أو خدمة البث WOW الوصول إلى جميع المواجهات.

مع موسم 2025/26 وسّعت Sky محفظتها الإنجليزية بشكل ملحوظ: إلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز تُعرض أيضًا مباريات كأس كاراباو مباشرة. وبذلك تكون أيضًا مشاركات أرسنال المحتملة في كأس الرابطة مغطاة بالكامل.

يتم نقل كأس الاتحاد الإنجليزي العريق وكذلك درع الاتحاد الإنجليزي المجتمعي حصريًا عبر DAZN . تعرض خدمة البث جميع المباريات ذات الصلة مباشرة – بما في ذلك بالطبع جميع مباريات أرسنال.

في دوري أبطال أوروبا تتقاسم عدة جهات حقوق البث. الحصة الأكبر من مباريات أرسنال تُعرض مباشرة على DAZN. بالإضافة إلى ذلك يعرض Amazon Prime Video كل يوم ثلاثاء مباراة قمة مختارة – بما في ذلك أيضًا بعض المواجهات بمشاركة إنجليزية.

ابتداءً من موسم 2027/28 يحدث تغيير جذري: تدخل خدمة البث Paramount+ حديثًا في نقل دوري أبطال أوروبا وتبث غالبية المباريات. جميع التفاصيل حول التوزيع الجديد للحقوق متاحة هنا.

إذا وصل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيُبث هذا – كما هو معتاد – أيضًا على التلفزيون المجاني. في ألمانيا يُعد ZDF الوجهة الثابتة للمباراة النهائية.

نادي أرسنال، جميع المعلومات حول البث في لمحة: البث المباشر النصي من SPOX

نقوم بتغطية العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا ومباريات القمة المختارة من الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرةً. هنا ستجدون البث المباشر النصي.

نادي أرسنال، جميع المعلومات حول البث في لمحة: النادي في بطاقة تعريف

التأسيس 1886 ألقاب الدوري الإنجليزي 13 انتصارات كأس الاتحاد الإنجليزي 14 ألقاب دوري أبطال أوروبا 0 صاحب الرقم القياسي في المشاركات David O'Leary (722 مباراة رسمية)

