يُعد أرسنال من الأسماء الثابتة في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية على أعلى مستوى. أسبوعًا بعد أسبوع، يكون «الغانرز» تحت الأضواء—رياضيًا وإعلاميًا. لكن من يرغب في متابعة جميع المباريات الرسمية يحتاج إلى بعض الإرشاد، لأن حقوق البث التلفزيوني موزعة على مزودين مختلفين حسب البطولة. أي القنوات المعنية بأرسنال وأين لن تفوتكم أي مباراة، قمنا بتفصيله هنا بشكل واضح.

أرسنال، جميع معلومات البث بنظرة واحدة: من يعرض / ينقل مباريات الغانرز مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

Getty Images

مشاهدة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو، والدرع الخيرية على التلفزيون والبث المباشر

لا تزال حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا لدى Sky، إذ ينقل مزود التلفزيون المدفوع جميع المباريات مباشرة—إما كمباراة منفردة أو ضمن بث المؤتمرات. كما تُغطّى مباريات أرسنال هناك بالكامل. ومن يفضّل المشاهدة عبر البث، يمكنه الوصول إلى جميع المواجهات عبر Sky Go أو خدمة البث WOW .

اعتبارًا من موسم 2025/26، وسّعت Sky محفظتها الإنجليزية بشكل ملحوظ: فإلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز، تُبث أيضًا مباريات كأس كاراباو مباشرة. وبهذا تكون أيضًا مشاركات أرسنال المحتملة في كأس الرابطة مغطاة بالكامل.

أما كأس الاتحاد الإنجليزي العريق (FA Cup) ودرع الاتحاد الإنجليزي (FA Community Shield) فيتم بثّهما حصريًا عبر DAZN. وتعرض خدمة البث جميع المباريات ذات الصلة مباشرة – بما في ذلك بالطبع جميع مباريات أرسنال.

Getty Images

في دوري أبطال أوروبا، تتقاسم عدة جهات حقوق البث. وتُعرض الحصة الأكبر من مباريات أرسنال مباشرة على DAZN. بالإضافة إلى ذلك، يعرض Amazon Prime Video كل يوم ثلاثاء مباراة قمة مختارة – بما في ذلك بعض المواجهات التي تشهد مشاركة إنجليزية.

اعتبارًا من موسم 2027/28 سيحدث تغيير جذري: تدخل خدمة البث Paramount+ حديثًا إلى نقل دوري الأبطال وتبث غالبية المباريات. يمكن العثور على جميع التفاصيل حول التوزيع الجديد للحقوق هنا.

إذا وصل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيُبث – كما جرت العادة – أيضًا على التلفزيون المجاني. وفي ألمانيا يُعد ZDF الوجهة الثابتة لنهائي البطولة.

أرسنال، جميع المعلومات حول البث في لمحة: البث النصي المباشر من SPOX

نقوم بتغطية العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا ومباريات القمة المختارة من الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة عبر البث النصي. ستجدون هنا البث النصي المباشر.

أرسنال، جميع المعلومات حول البث في لمحة: النادي في بطاقة تعريف