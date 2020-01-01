نادي الزمالك يكشف موعد انطلاق البث الحي لقناته الخاصة

الزمالك يستعد لمواجهة زيسكو

أعلن نادي الزمالك عن موعد انطلاق موعد قناته الخاصة، التي ينتظرها الجماهير بشغف كبير لمشاهدة كل ما يتعلق بالفريق عبر شاشتها في الفترة المقبلة.

الزمالك كان تعاقد مع شركته الراعية على إطلاق القناة خلال الفترة الحالية، بعد الاتفاق على جميع البنود واعتماد خريطة البرامج بها والمقدمين.

وكشف الحساب الرسمي للزمالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن موعد انطلاق القناة خلال الشهر الجاري، استعدادًا لعرض محتوى للفريق الأبيض وتغطية كل ما يتعلق بالنادي.

وقال الحساب الرسمي للزمالك: " انطلاق البث سيكون يوم الأربعاء الموافق ٢٢ يناير الجارى في الحادية عشر مساءًا، على أن يكون التردد 11449 أفقي H معدل الترميز 27500".

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وانطلقت القناة بالبرومو الخاص بها خلال الفترة الحالية حتى البث الحي في الأيام القليلة المقبلة، يوم 22 كما أعلن النادي بشكل رسمي عبر البيان.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره زيسكو الزامبي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، على ستاد السلام يوم الجمعة المقبل.