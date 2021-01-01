بعد اشتباكات الأمن وجمهور الإفريقي التونسي .. وديع الجريء يرد وبيان من الداخلية

الجمهور يطالب برحيل عبد السلام اليونسي ويتهم وديع الجريء بمجاملته

نظم عدد من جمهور نادي الإفريقي التونسي، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، للمطالبة برحيل عبد السلام اليونسي؛ رئيس النادي، على إثر تراجع الفريق في كافة النواحي.

رئيس النادي التونسي كان قد رفض الاستقالة خلال الفترة الحالية، حفاظًا على النادي، مؤكدًا أنه سيرحل حال وجود البديل المناسب، في الانتخابات التي ستُجرى في أواخر فبراير المقبل، مشددًا على عدم ترشحه للرئاسة بها.

وطالب جمهور الإفريقي خلال وقفتهم الاحتجاجية، وديع الجريء؛ رئيس الجامعة التونسية، بالتدخل لرحيل اليونسي، رافعين لافتة كُتب عليها: "جريء إلا في عبد السلام وديع"، مشيرين إلى دعم رئيس الاتحاد لرئيس النادي الحالي وعدم قدرته على إتخاذ قرار الإطاحة به.

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وتدخلت قوات الأمن لتطويق مقر الجامعة التونسية، منحًا لحدوث أي أعمال شغب، لكن تطور الأمر لاستخدام الغاز المسيل للدموع، لفض الوقفة الاحتجاجية، بالإضافة إلى إلقاء القبض على مئات من الجماهير التي شاركت في الاحتجاجات.

من جانبه، رد وديع الجريء على هذه الوقفة، ببيان أصدره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء نصه:

تفاعلا مع جماهير النادي الإفريقي التي تنادي بتدخل الجامعة في وضعية الهيئة الحالية للنادي مطالبة بحل الهيئة المديرة وتنظيم جلسة عامة انتخابية استثنائية وتفاعلًا مع الوقفة الإحجاجية التي وقع تنظيمها من طرف جملة من الأحباء رافعة لافتة " جريء إلا في عبد السلام وديع " ، أريد التأكيد لكافة جماهير النادي الإفريقي ومسؤوليها الحاليين والسابقين أن الجرأة في المواقف لا يمكن أن تسمح لنا بخرق القانون لأن التدخل في وضعية جمعية رياضية يستند وجوبا إلى قوانين وآداب ، وهو ما انطلقت فيه الجامعة منذ تاريخ 04 جانفي 2021 ، حيث وقع مطالبة رئيس النادي بتوفير وثائق ومعطيات معينة وحيث حضر رئيس الجمعية السيد عبد السلام اليونسي صحبة الكاتب العام الأستاذ سامي مقدم و كان ذلك بحضور العضو الجامعي الأستاذ هشام الذيب وذلك بتاريخ 05 جانفي 2021 ، وحيث تقدم مسؤولو النادي الإفريقي بالتقرير المالي الخاص بموسم 2018-2019 دون غيره من الوثائق و غير مصادق عليه من طرف الجلسة العامة وحيث طالبت الجامعة بضرورة الإستظهار ببقية الوثائق والمعطيات التي طالبت بها الجامعة في بلاغها الصادر على إثر جلسة لجنة الطوارئ المنعقدة بتاريخ 04 جانفي 2021 , وحيث أسندت مهلة لمسؤولي النادي إلى حدود يوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 ، وحيث سوف ستتخذ الجامعة الخطوات التي يسمح بها القانون في صورة عدم الإستظهار بهذه المعطيات والوثائق ، على أن يقع تشريك العديد من المسؤولين السابقين للنادي في الخطوات المستقبلية المحتملة لتحميل المسؤولية لجميع الأطراف لما فيه مصلحة النادي واستقراره.

تفاعلا مع جماهير النادي الإفريقي التي تنادي بتدخل الجامعة في وضعية الهيئة الحالية للنادي مطالبة بحل الهيئة المديرة... Posted by ‎Wadie Jary وديع الجريء‎ on Saturday, January 9, 2021

وفي الإطار نفسه، أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانًا لتوضيح أسباب اضطرارها لفض الاحتجاجات، إذ جاء نص البيان:

نعلم أنه تم اليوم تسجيل تجمهر عدد كبير من جماهير النادي الأفريقي، أمام مقرّ وزارة شؤون الشباب والرياضة والمنشآت الرياضية المحيطة بها، للتعبير عن مطالب تهم فريقهم، حاول عدد هام منهم اقتحام المنشأت المذكورة. وبمحاولة الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان الحيلولة دون ذلك، وتولت مجموعة كبيرة من هذه الجماهير الاعتداء على الأعوان والإطارات الأمنية بالحجارة والمقذوفات، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بإصابات متفاوتة الخطورة تم نقلهم على إثرها لتلقي العلاج.

استوجبت الوضعية التدخل، طبقا للتراتيب المعمول بها قانونا، للحفاظ على سلامة الوحدات الأمنية ومقر وزارة شؤون الشباب والرياضة والمنشآت الرياضية والممتلكات العامة والخاصة المتواجدة بمحيطها، تم التنسيق مع النيابة العمومية وإحاطتها بتفاصيل وقائع هذا الاعتداء، حيث أذنت بفتح بحث عدلي لدى وحدات إدارة الشرطة العدلية.. هذا وتدعو وزارة الداخلية جماهير كل الفرق الرياضية إلى التحلي بالروح الرياضية، إبان التعبير عن مطالب تهم فرقهم وعدم اعتماد العنف في إبلاغها.

يذكر أن باب جديد يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مباراة وحيدة، والتعادل في ثلاث، وخسارة ثلاثة لقاءات أخرى.