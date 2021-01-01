نادر شوقي: يجب موافقة الزمالك على العرض الإماراتي لزيزو بعد أن تم رفعه

النادي الإماراتي يرفع عرضه لضم أحمد سيد زيزو

أكد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، على أن العرض الإماراتي المقدم لأحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، من أجل الحصول على خدماته، تم رفعه من جانب النادي الإماراتي.

وكان نادر شوقي قد أعلن في وقت سابق، عن وصول عرض إلى نادي الزمالك من فريق إماراتي، للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

شوقي قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "النادي الإماراتي قام برفع عرضه من 2 إلى 2.5 مليون يورو للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو، بعد أن رفض الزمالك العرض الأول".

المزيد من الفرق

وكيل اللاعبين تابع: "المفاوضات مع زيزو ليست متعلقة بتوقيع محدد، ولكنه مازال هو الخيار الأول للنادي الإماراتي، وبالتالي المفاوضات مستمرة حتى نهاية شهر يناير".

نادر شوقي أردف: "كل ما يثار حول رغبتي في تفريغ نادي بعينه من اللاعبين أمر غير صحيح، ولكن هدفي هو مساعدة اللاعبين على الاحتراف الخارجي، وما يقل عني في الزمالك كان يقال عندما كنت أساعد لاعبي الأهلي".

وواصل: "الزمالك أغلق ملف انتقال لاعبيه في يناير، ولكن المفاوضات بين النادي الإماراتي ونادي الزمالك مازالت قائمة حتى نهاية الشهر، ويجب عليهم أن يعلموا بأن ما يتبقى من عقد زيزو هو عام ونصف، والعرض مناسب ماليًا ويجب أن يقبل".

فاتح تريم يعلنها رسميًا: أريد ضم مصطفى محمد إلى جلطة سراي

واختتم نادر شوقي تصريحاته قائلًا: "لا توجد علاقة بيني وبين زيزو، ولا حتى أعمل معه، أنا فقط مفوض من جانب النادي الإماراتي، من أجل التفاوض في الصفقة فقط".

ويعد أحمد سيد زيزو واحدًا من العناصر الأساسية بالفريق الأبيض، حيث أكدت الإدارة الحالية على عدم موافقتها على رحيل أي لاعب بصفوف الزمالك حاليًا.