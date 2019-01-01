نادر شوقي: لم نحدد مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي حتى الآن

وكيل أعمال رمضان صبحي يتحدث عن مستقبله مع الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب فريق النادي الأهلي، والمعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، على أن إعارة وكيله تنهي 1 يوليو المقبل.

الأهلي حصل على خدمات رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، خلال شهر يناير الماضي.

نادر شوقي قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت": "لم أعقد جلسة بعد مع النادي الأهلي، لمعرفة مستقبل اللاعب".

@milosdegenek45 لاعب @Alhilal_FC الحالي، واجه @MoSalah في دوري أبطال أوروبا هذا العام عندما كان لاعبًا في النجم الأحمر.🌟🌟 pic.twitter.com/s4tP46IFK4 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 2, 2019

وكيل رمضان تابع: "أعلم أنه لن ينضم لصفوف منتخب مصر منذ شهر فبراير الماضي، وهدفه كان اللعب أساسيًا مع الأهلي، والفوز ببطولة الدوري".

رمضان صبحي انتقل من الأهلي إلى ستوك سيتي الإنجليزي، خلال صيف عام 2016، قبل الانتقال إلى هيدرسفيلد العام الماضي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، من أجل التتويج بشكل رسمي ببطولة الدوري المصري الممتاز.