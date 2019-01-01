ناتشو يرفض مغادرة ريال مدريد

عدة عروض حاضرة للمدافع الإسباني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، قرر البقاء مع الفريق ورفض أي عروض هذا الصيف.

ويتواجد ناتشو منذ 2001 في صفوف الفريق الملكي، وتدرج مع فرق الفئات العمرية المختلفة حتى شارك مع الفريق الأول في 2011.

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وأوضحت "ماركا" أن ناتشو تلقى عدة عروض للمغادرة هذا الصيف، ولكنه يفضل البقاء مع النادي الملكي لموسم جديد.

وكانت تقارير تحدثت عن اهتمام روما وإنتر بالدولي الإسباني، بالإضافة لوجود عروض من قبل أندية إنجليزية.

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وجدد ناتشو عقده مؤخراً مع ريال مدريد ليمتد حتى 2022، ولكن "ماركا" تتحدث عن أنه لن يكون أساسياً الفترة المقبلة.

ويملك ناتشو فرصة إذا أكمل عقده أن يصبح رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد يستمر عشرة أعوام مع الفريق بعد سانشو، خينتو، وسانتياجو برنابيو.