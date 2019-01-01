نابي كيتا يدخل قائمة غينيا المشاركة بأمم أفريقيا

رغم الإصابة القوية التي تعرض لها أمام برشلونة

دخل نابي كيتا لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة منتخب غينيا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

كيتا تعرض لإصابة قوية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة على ملعب كامب نو في 1 مايو الجاري.

المدرب يورجن كلوب خرج ليؤكد خطورة إصابة كيتا، وصعوبة لحاقه بنهائي الأبطال أمام توتنهام في بداية يونيو.

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الواقعة تسببت في تبادل للاتهامات بين الاتحاد الغيني وليفربول، بتوجيه اللوم للريدز بإخفاء تفاصيل مهمة عن موعد عودة اللاعب.

ومع ذلك ظهر اللاعب ضمن القائمة الرسمية للمدرب بول بوت مدرب غينيا بأمم أفريقيا، بوجود تساؤلات حول لحاقه بالفترة التحضيرية للبطولة.

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وتلعب غينيا ضد كل من غينيا وجامبيا يومي 7 و11 يونيو المقبل، قبل السفر للإسكندرية للمشاركة في الكان.

يذكر أن غينيا تقع في المجموعة الثانية لأمم أفريقيا، حيث تواجه مدغشقر، نيجيريا وبوروندي بالدور الأول.