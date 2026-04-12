أهدر نابولي نقطتين ثمينتين في مباراة الذهاب خارج أرضه أمام بارما: 1-1. وسيضطر فريق أنطونيو كونتي إلى الأمل في أن يحقق كومو مساء الأحد نتيجة جيدة أمام المتصدر إنتر. وإلا فقد توضع طموحات اللقب لحامل اللقب مؤقتًا في الثلاجة.

تأخر الفريق الضيف بعد دقيقتين فقط من اللعب. فقد شاهد غابرييل ستريفيتسا كرة طويلة من حارسه يُحوّلها نيستا إلفيغي برأسه بشكل ممتاز. وبذلك انفرد البرازيلي ذو الأصول الإيطالية بحارس مرمى نابولي ودفع الكرة بهدوء إلى الشباك: 1-0.

لم يكن هذا السيناريو مريحًا لنابولي. فبعد هذا التقدم المبكر، صار أصحاب الأرض أكثر تحفظًا دفاعيًا، واضطر حامل اللقب إلى التحلي بالصبر لمحاولة اختراق الكتلة المنخفضة لبارما. في الشوط الأول رفع فريق كونتي الضغط قليلًا، لكنه لم يصنع فرصًا كبيرة فعلًا. تم تهديد مرمى الخصم خمس مرات، لكن دون تسجيل.

بعد الاستراحة كان شكل اللعب شبه مطابق للدقائق الـ45 الأولى. نابولي ضغط وأصحاب الأرض أبقوا أحد عشر لاعبًا خلف الكرة. أول خطورة في الشوط الثاني جاءت من نابولي، لكن تسديدة ماتيو بوليتانو مرت عالية فوق مرمى زيون سوزوكي.

ومع ذلك، نجح نابولي بعد وقت قصير في إدراك التعادل. بعد توليفة جيدة، وضع راسموس هويلوند الكرة على طبق من ذهب لسكوت ماكتوميناي، الذي كان مجددًا ذا قيمة كبيرة للنيابوليتانيين بتسديدة زاحفة متقنة. وقبل ربع ساعة من النهاية كان الاسكتلندي قريبًا مرة أخرى بمحاولة مقصية جميلة، لكنه رأى تسديدته تُصد.

كما وصل بارما أحيانًا بشكل خطير إلى مرمى الخصم. فقد حصل مانديلا كيتا على فرصة للتسديد، بعد وقت قصير من مطالبة لاعبي بارما باحتساب لمسة يد على أليساندرو بونجيورنو. وفي النهاية لم تحتسب الطواقم التحكيمية ركلة جزاء، رغم أن المدافع لمس الكرة بيده بشكل واضح.

بعد وقت قصير لم يحصل إليف إلماس على فرصة كبيرة ليتقدم نابولي بضربة رأس، لكن لاعب الوسط لم يلمس الكرة بالشكل الصحيح، ليفوّت بذلك فرصة كبيرة. بذل نابولي كل ما في وسعه لتسجيل الهدف الذي يحرره، لكن المتألق سوزوكي وقف في طريقه مرارًا. وفي النهاية لم يُسجَّل ذلك الهدف.

وبهذا فقدان النقاط من نابولي، قد يبتعد المتصدر إنتر في صراع اللقب. ويلاقي الفريق الميلاني كومو مساء الأحد. وإذا فاز إنتر بهذه المباراة، فسيصبح الفارق تسع نقاط.