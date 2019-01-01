نابولي ينضم لسباق الطامعين في اكتشاف سولشار

رئيس النادي يرصد 40 مليون لإتمام الصفقة قبل عمالقة القارة العجوز!

ذكرت بعض الصحف الإيطالية، أن إدارة نادي نابولي تنوي الدخول في سباق الطامعين في الحصول على المهاجم النرويجي إرلينج براوت هالاند، بعد عروضه المذهلة مع سالزبورج ريد بول منذ بداية الموسم الجاري.

وأصبح صاحب الـ19 عامًا، حدؤث وسائل الإعلام الأوروبية في الأسابيع القليلة الماضية، بعد انفجار موهبته التهديفية مع فريق شركة مشروبات الطاقة العالمية.

واقترن اسمه بالعديد من أندية الصفوة في القارة العجوز، أبرزهم يوفنتوس، ريال مدريد، برشلونة ومانشستر يونايتد، وبالأخص الأخير لوجود مكتشفه وهو أولي جونار سولشار في سدة حكم "مسرح الأحلام".

وكان المدرب النرويجي قد وضع هالاند على أول طريق النجومية، بمنحه فرصته كاملة ليعبر عن نفسه مع فريق مولدي، الذي انتقل منه إلى ناديه النمساوي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، فإن فقراء الجنوب لديهم رغبة في اقتناء الهداف اليافع، وذلك مقابل رسوم تُقدر بنحو 40 مليون يورو، رغم ما يتردد في وصول سعره لأكثر من 100 مليون بنفس العملة في الوقت الراهن.

وواصل هالاند عروضه الهوليودية على الأراضي النمساوية في عطلة نهاية الأسبوع، بإضافة هاتريك جديد، ليرفع غلته التهديفية لـ27 هدفًا من مشاركته في 27 مباراة في مختلف المباريات، منهم هاتريك في نابولي في دوري أبطال أوروبا.

من هم أفضل من سددوا ركلات حرة في تاريخ اللعبة؟ ⚽️🎯 pic.twitter.com/MOAgRvGcd0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 12, 2019

في الوقت ذاته، لفتت نفس الصحيفة إلى أن إدارة نابولي تستهدف كذلك النرويجي الآخر ساندر بيرج لاعب نادي جينك، مقابل 20 مليون يورو، ما يعني أن رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس يرصد 60 مليون لضم الثنائي الاسكندينافي في المستقبل غير البعيد.