نابولي يكشف خطورة إصابة هيساي

كسر في عظام القفص الصدري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف نابولي الإيطالي عن طبيعة إصابة ظهيره الألباني السيد هيساي، والتي وقعت في مباراة اليوم أمام تورينو.

جاء ذلك ضمن منافسات الأسبوع السابع للكالتشيو، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وبحسب بيان النادي، أصيب هيساي بكسر في عظام القفص الصدري، وهي الإصابة التي اضطرته للخروج على النقالة في الشوط الأول من المباراة.

ووقع ذلك إثر سقوط اللاعب عقب التحام مع الأرجنتيني كريستيان أنسالدي، حيث كشف الفحص الأولي عن كدمات ورضوض في الصدر، قبل أن يتضح التشخيص النهائي باستخدام الأشعة.

يذكر أن نابولي يحتل المركز الرابع بـ13 نقطة، بانتظار ما ستسفر عنه قمة إنتر ويوفنتوس لتحديد المسافة بينه وبين الصدارة.