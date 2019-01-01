نابولي يقول لا لإيكاردي ونعم لخاميس

نابولي وأنشيلوتي يريدان خاميس رودريجيز ولا يريدان ماورو إيكاردي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكدت عدة مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي نابولي قد صرفت النظر عن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر.

وفي الوقت ذاته توجهت أنظار نابولي بأوامر من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي صوب نجم ريال مدريد والمعار إلى بايرن ميونيخ خاميس رودريجيز.

وكان نابولي قد ارتبط بمفاوضات مع إيكاردي بعد أزمته مع إنتر، حيث اقترح بالبعض مبادلته بالمهاجم البولندي أوركاديوش ميليك.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ يونيو ٢٠١٩

ولكن يبدو أن أزمة إيكاردي وواندا جعلت نابولي هو الآخر يصرف النظر عن هذه المسألة، ولكنه لن يقف مكتوف الأيدي في الميركاتو الصيفي.

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت فإن كارلو أنشيلوتي يريد التعاقد مع خاميس رودريجيز خاصة وأن بايرن ميونيخ أعلن عدم شرائه وأن ريال مدريد لا يريده.

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يذكر أن خاميس رودريجيز كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة موسمين في عام 2017 مع أحقية الشراء.