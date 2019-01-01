نابولي يفقد لورينزو إنسيني في مواجهة ليفربول

تقارير إيطالية تؤكد أن لورينزو إنسيني نجم نابولي غير جاهز لمواجهة ليفربول.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم لورينزو إنسيني لاعب فريق نابولي غير جاهز لمواجهة الفريق المقبلة أمام نظيره ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن النجم صاحب الـ ٢٨ عامًا لم يشفى من إصابته التي تعرض لها أمام ميلان.

وذكرت الشبكة أن اللاعب لا يزال يشعر بألم في كوعه وهو ما سيبعده عن مواجهة مساء يوم الأربعاء التي تقام في ملعب أنفيلد بإنجلترا.

وأعلن أنشيلوتي عن قائمة الفريق المسافرة لإنجلترا قبل ساعات قليلة وهي التي ضمت إنسيني رغم أنباء عدم جاهزيته للتواجد في المباراة.

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ويحل فريق نابولي مساء يوم الأربعاء ضيفًا على نظيره ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات قد انتهت بفوز نابولي بهدفين نظيفين في إيطاليا وعلى أرض البارتينوبي.

جدير بالذكر أن نابولي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في المجموعة برصيد ثماني نقاط بينما يأتي ليفربول متصدرًا بتسع نقاط.