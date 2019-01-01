نابولي يفرط في انتصار ثمين على أرضه أمام أتالانتا

نابولي يفرط في الفوز بسهولة في الدقائق الأخيرة

سقط فريق نابولي في فخ التعادل الإيجابي مع أتالانتا 2/2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، بالجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

نابولي خاض اللقاء على ملعبه، طمحاً في محاولة اللحاق بالثنائي إنتر ويوفنتوس في المنافسة على الصدارة.

المدرب كارلو أنشيلوتي دفع بمعظم العناصر الأساسية لفريقه، باستثناء غياب كوستاس مانولاس وجلوس درايس ميرتينز على دكة البدلاء.

أصحاب الأرض كانت لهم الأسبقية بالتسجيل، حيث أحرز نيكولا ماكسيموفيتش الهدف الأول لنابولي بالدقيقة 16 من عمر اللقاء.

ومع نهاية الشوط الأول نجح ريمو فريولر في تسجيل هدف التعادل لأتالانتا في الدقيقة 41.

الأفضلية والسيطرة كانت للضيوف في معظم فترات المباراة، ولكن نابولي كان أكثر محاولة وفاعلية على المرمى .

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وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو التعادل الإيجابي 1/1 سجل أركاديوش ميليك هدف الفوز لنابولي بالدقيقة 71.

أتالانتا لم ييأس في اللحظات الأخيرة من المباراة، حيث أحرز التعادل لجوسيب إيليسيتش في الدقيقة 86.

النتيجة تضع أتالانتا في المركز الثالث بجدول الدوري الإيطالي بـ21 نقطة، مقابل 18 لنابولي صاحب المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن إنتر المتصدر.