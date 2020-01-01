نابولي يغير ألوانه لتكريم مارادونا

نادي نابولي يعلن في بيان رسمي تغيير ألوان الفريق الأول والكشف عن القميص الجديد ضد روما لتكريم دييجو أرماندو مارادونا

كشف نادي نابولي عن خطته للقميص الرابع والذي سيعلن عنه بشكل رسمي في مواجهة روما في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي بقميص آخر.

جاء هذا في بيان رسمي أعلن عنه نابولي قبل قليل وأكد من خلاله أن القميص الذي سيرتديه الفريق سيكون تكريمًا للأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وكتب النادي في البيان: "في العام الماضي تحدثنا مع كابا وخرجنا بالكثير من الأفكار حول تصميم خاص لمباراة مميزة من أجل دييجو أرماندو مارادونا".

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وأضاف: "كنا نتمنى أن يرى مارادونا بنفسه ذلك الزي وربما كان سيرتديه ويشعر بنفس الحماسة معنا من جديد".

وأكمل: "تقديم القميص الجديد سيكون في الجولة التاسعة ضد روما في الدوري الإيطالي، والقمصان سيكون لها معنى أعمق من ذلك الذي كنا نقصده في بداية الأمر".

وأمضى مارادونا أفضل سنوات الكروية في صفوف نابولي، وكان بمثابة الأسطورة هناك، وشهدت المدينة الكثير من البكاء عقب الإعلان عن نبأ وفاته.

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد توفي يوم الأربعاء بعد سكتة قلبية تعرض لها بطل نسخة 1986 من كأس العالم.