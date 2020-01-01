نابولي يعلن إصابة رئيسه بفيروس كورونا

الإصابة جاءت خلال اجتماع الدوري الإيطالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الخميس، عن إصابة رئيسه أوريليو دي لورينتيس، بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحي.

وكانت العديد من الصحف الإيطالية، قد أشارت إلى إصابة أحد المشاركين في اجتماع "Lega" الأخير بالفيروس دون الإفصاح عن اسمه.

وتبين في النهاية أن المصاب هو رئيس نابولي، مما يثير العديد من المخاوف قبل 10 أيام من انطلاق الموسم الجديد للدوري الإيطالي.

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وقال نابولي في بيان رسمي له:"نعلن أن نتائج اختبار المسحة التي أجريت أمس على الرئيس أوريليو دي لورينتيس جاءت إيجابية".

ويأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة "La Repubblica" أن أحد رؤساء الأندية الحاضرين للاجتماع، لم يقم بارتداء القناع الطبي الواقي.

ويعتبر الاجتماع الرسمي، هو الأول من نوعه منذ انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي في شهر مارس الماضي، حيث اقتصرت الاجتماعات طوال الأشهر الماضية على مكالمات الفيديو من خلال الإنترنت.

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جدير بالذكر أن فريق نابولي يخضع حاليًا لحالة عزل، قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري في 19 سبتمبر الجاري.