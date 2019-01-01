نابولي يسقط في فخ التعادل أمام سبال وأتلانتا يقسو على أودنيزي بسباعية

فريق الجنوب الإيطالي فقد نقطتين أمام صاحب المركز قبل الأخير

سقط نابولي في فخ التعادل أمام سبال بهدف لكل فريق، ضمن إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

افتتح ميلك أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة لصالح نابولي، بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

بينما تعادل كورتيتش لصالح أصحاب الأرض سريعاً في الدقيقة 16، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن قابلها بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء.

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ويلعب نابولي المباراة القادمة أمام أتلانتا صاحب المركز الثالث، بينما يلعب سبال أمام ميلان.

وفي سياق متصل، تمكن أتلانتا من الفوز على نظيره أودنيزي بسبعة أهداف مقابل هدف، ليواصل أصحاب الأرض، ملاحقة يوفنتوس وإنتر على قمة الترتيب.

جدير بالذكر أن نابولي وصل إلى النقطة الـ 17 في المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن أتلانتا، بينما ارتفع رصيد سبال إلى النقطة السابعة في المركز قبل الأخير.