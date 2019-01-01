نابولي يسعى لاستغلال أزمات كوستا مع أتلتيكو مدريد

موسم محبط للمهاجم الإسباني بعد عودته من تشيلسي

يستعد نادي نابولي الإيطالي، لتقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع المهاجم الإسباني دييجو كوستا.

مهاجم أتلتيكو مدريد عاد للفريق هذا الموسم قادماً من تشيلسي، ولكنه فشل في تقديم مستواه المعروف عنه.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، يريد جلب كوستا للدوري الإيطالي.

ويطمح أنشيلوتي في إقناع كوستا بالانضمام لفريقه، نظراً للنقص الواضح بهجوم الفريق بتواجد البولندي أركاديوش ميليك وحده كمهاجم صريح.

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ومن جانبه يرحب دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو برحيل كوستا، نظراً للشكل المحبط الذي ظهر عليه اللاعب مؤخراً.

جدير بالذكر أن كوستا نجح في تسجيل 5 أهداف فقط مع أتلتيكو هذا الموسم، كما تعرض للإيقاف لمدة 8 مباريات ورفض التواجد بالتدريبات.