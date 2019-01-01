نابولي يرفض عرض أتلتيكو مدريد لضم آلان

النادي الإيطالي لن يتخلى عن نجمه بسهولة

تقدم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بعرض رسمي لنظيره الإيطالي نابولي، لضم لاعب وسطه البرازيلي آلان هذا الصيف.

آلان كان يعتبر من أهم الأهداف لباريس سان جيرمان في يناير الماضي، لكن النادي الفرنسي أنهى اهتمامه باللاعب.

موقع "توتو سبورت" أكد تقديم أتلتيكو لعرض قيمته 55 مليون يورو لضم آلان، ولكنه قوبل بالرفض من إدارة نابولي.

ويرجع ذلك نظراً لرغبة أوريلو دي لاورينتس رئيس النادي الإيطالي، بالحصول على أعلى قيمة مالية ممكنة نظير بيعه.

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صاحب الـ27 عاماً تواجد بتشكيل البرازيل الفائز بكوبا أميركا 2019، ويعتبر من أهم اللاعبين في نابولي الفترة الأخيرة.

دي لاورينتس يطمح في الإبقاء عليه استعداداً للمنافسة على لقب الكالتشيو الموسم القادم، إلا إذا وصله عرضاً مالياً لا يمكن رفضه.