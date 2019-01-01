نابولي يرسل التعازي لأوسبينا بعد وفاة والده

نابولي لأوسبينا ""نحن في انتظارك وقريبون منك يا ديفيد"

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أرسل نادي نابولي التعازي إلى حارسه الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا عقب تلقيه نبأ وفاة والده.

وتوفى هرنان أوسبينا والد حارس نابولي الإيطالي بعد معاناة طويلة مع مرض القلب.

ونشر نادي نابولي تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر أعرب فيها عن دعمه لحارس مرمى الفريق في محنته.

Everyone at SSC would like to offer their condolences to David Ospina, who has sadly lost his father. Our thoughts are with you, David.

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) July 13, 2019

وتضمنت التغريدة كلمات داعمة لأوسبينا، حيث كان فحواها "نحن معك دافيد، وقريبون منك دائمًا، كن أقوى"

وكان أوسبينا قد سافر إلى كولومبيا من أجل حضور مراسم دفن والده، على أن يعود إلى معسكر فريقه بعد فترة الأجازة التي تركها نابولي مفتوحة إلى حين يقرر اللاعب العودة.

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يذكر أن أوسبينا قد لعب من قبل في صفوف آرسنال الإنجليزي قبل أن ينضم إلى نابولي، حيث ظهر على الساحة الأوروبية خلال كأس العالم 2014.