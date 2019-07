نابولي يرسل التعازي لأوسبينا بعد وفاة والده

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أرسل نادي نابولي التعازي إلى حارسه الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا عقب تلقيه نبأ وفاة والده.

وتوفى هرنان أوسبينا والد حارس نابولي الإيطالي بعد معاناة طويلة مع مرض القلب.

ونشر نادي نابولي تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر أعرب فيها عن دعمه لحارس مرمى الفريق في محنته.

Everyone at SSC would like to offer their condolences to David Ospina, who has sadly lost his father. Our thoughts are with you, David.