نابولي يرحب بمفاوضات إنتر مع إنسيني

الجناح الإيطالي وضعه غير مستقر مع فريقه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر أعاد اهتمامه القديم بضم لوريزنو إنسيني، قائد ونجم نابولي، وسط ترحيب من الأخير.

إنسيني دخل في مشاكل مع فريقه منذ تعيينه مينو رايولا وكيلاً لأعماله، وحديثه عن رغبته في خوض تجربة جديدة.

وذكرت "كوريري" أن إنتر أعاد المحادثات مع إنسيني ونابولي من أجل اللاعب، ولكنه ليس عازماً على دفع المبلغ المقدر بسبعين مليون يورو قيمة اللاعب.

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سانشيز برفقة المنتخب التشيلي في كوبا أمريكا، لعب مباراتين سجل هدفين😮



وش الأسباب يا شباب 🤔 pic.twitter.com/AWZ7GDRuhU — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

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وأشار التقرير أن إنتر سيتحرك نحو إنسيني حال تمكن من بيع ماورو إيكاردي، وذلك لتوفير سيولة مادية.

ويهتم إنتر أيضاً بضم روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد، وتشير التقارير لوجود اتفاق مع اللاعب، ولكن ليس بين الناديين.

ويبدأ إنتر معسكره الإعدادي للموسم المقبل في بداية يوليو المقبل تحت قيادة المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي.